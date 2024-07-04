港人北上配鏡首選|Eziwish深圳眼鏡店　親民價格專業服務低至¥288

愈來愈多港人喜愛到深圳食飯購物，不少人大讚性價比高服務好。去福田區逛商場、按摩、睇夜景，亦有不少港人專程去深圳配眼鏡，以親民價錢，享受專業的驗光配鏡服務。位於石廈地鐵站對面的Eziwish眼鏡店，以工廠批發價配到大品牌鏡片，低至人民幣¥288就配到漸進眼鏡兼送一副鏡架，加上貼心服務、設備專業，輕輕鬆鬆就能配到一副划算又舒服的眼鏡。Eziwish 7月更推出港人獨家優惠大抽獎，只要消費滿人民幣¥399就可以參加抽獎，隨時贏走價值¥3,088的溫泉酒店住宿！今次帶大家體驗Eziwish深圳門市的專業配鏡流程，從落馬洲口岸過關到石廈地鐵站只需十五分鐘，未能即日取鏡的朋友，配鏡均可免費郵寄到香港，服務非常加分！



3步專業配眼鏡流程

一、全進口大牌子設備及專業驗光團隊

踏進Eziwish眼鏡的一刻，店員已經熱情接待！你可以攜同舊眼鏡，店員會先瞭解舊眼鏡的度數，然後通過電腦驗光儀、綜合驗光儀全方位瞭解你的度數情況，並進行插片試戴，保證度數精准無誤，配戴起來更加舒適。

店內均採用大牌子進口驗光設備，跟眼科醫院的驗光設備睇齊，信心自然有保證！加上10年經驗以上的高級驗光師團隊，為客人提供一對一的個性化專業驗光服務，拒絕流水線式操作。Eziwish特別擅長中老年多焦點漸進鏡片、兒童防控鏡片驗配，確保資料精准無誤差，適合一家大小來配眼鏡。

二、挑選鏡架和鏡片

一對一專人幫客人由臉型到度數，建議最適合的眼鏡款式，提供貼心意見。店內鏡框也會根據方圓臉、圓臉、方臉等不同臉型，以及時尚、休閒等風格進行細緻分類，助你更快捷地找到心儀的眼鏡。

三：取眼鏡

配好的眼鏡基本3至5天就會通知客戶到店自取，如果客人沒時間回店取鏡，Eziwish更提供免費郵寄到香港服務，以京東、順豐快遞送貨上門。門店會員亦提供終身免費驗眼、舊鏡清洗、調整服務。

工廠批發價入手 漸進片低至人民幣¥288起 7月配鏡有機會溫泉酒店住宿

以後毋須走入橫崗，都可以享受眼鏡源頭價錢！Eziwish是蔡司(ZEISS)、豪雅(Hoya)、依視路(Essilor)等品牌官方授權店，大牌鏡片有驚喜折扣之餘，更針對港人還推出了特別折扣套餐！蔡司亦有驚喜折扣，豪雅漸進眼鏡人民幣¥698起，國產漸進眼鏡人民幣¥288，國產漸進全視線變色眼鏡為人民幣¥388起，以上均包含鏡片及店內人民幣¥299的鏡框任意挑選，500多款可供選擇，性價比極高。店員會根據客人的預算進行推薦，不會強制消費坐地起價。戴隱形眼鏡的朋友不妨「平平地」配一副後備鏡旁身。

大部分港人都會選擇到店配蔡司及豪雅鏡片，鏡片品質好，折扣比香港門店更優惠。

由即日起至7月30日到店配鏡的客戶，消費滿人民幣¥399即可參與抽獎！

獎品 ：

一等獎（1名）：（任選其一）

• 價值人民幣¥3,088的惠州地派溫泉酒店2天1晚+2大1小中西式自助早餐+無限次公共溫泉+心悅谷泳池門票+酒店網紅打卡點任遊

• 價值人民幣¥2,899的深圳薈語酒店 秘境大床房180度城景盡收眼底+尊享豪華雙人晚餐 1份+雙人中西式自助早餐

二等獎（3名）：價值人民幣¥699極上海鮮自助單人活海膽、蜇蝦、鵝肝放題自助餐

Eziwish眼鏡深圳店全面升級，5,000呎店面環境舒適，以木系文青風為裝潢主軸，就算逛街逛累了，也可以到梳化區邊配眼鏡邊休息。Eziwish以手作眼鏡爲主，款式特別有個性，不怕跟別人撞款，不妨多配幾副襯衫，店內亦有多款太陽眼鏡及運動太陽眼鏡，兒童鏡架以供選擇。

地址：福田區新天世紀商務中心A座10樓1001（石廈地鐵站A出口馬路對面）

交通：落馬洲口岸出來3個地鐵站 搭乘4號線在福民地鐵站換乘7號線石廈站下車A出口出來過馬路即可

電話：+852 4609 3427 (Whatsapp)

電話：+86 191 6859 8939

微信：Eziwish

地址：深圳市福田區新天世紀商務中心A座1001

（ 地鐵3/7號線石廈站A出口對面）

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（資料及相片由客戶提供）