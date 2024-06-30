半小時深圳直通中山！中旅巴士灣仔出發　深中通道首班車通車儀式

北上越來越方便，去的地方亦更遠更快！連接深圳與中山只需約30分鐘車程的深中通道於今日正式通車。今日下午2時，中旅巴士於灣仔門店更成功舉辦深中通道首班車的通車儀式，在中旅巴士相關主要領導與到場嘉賓共同按下按鈕，點亮了象徵著深中通道順利通車的紀念燈牌，預示著中旅巴士及合作夥伴將通過深中通道這條橫跨伶仃洋的偉大工程，為香港和大灣區居民提供更快捷便利的通行服務。在活動現場，中旅巴士總經理黃明慈透過致辭為深中通道的順利運營送上了美好祝福。



「0元乘車首發團」出發中山、豐富禮物大抽獎 會員滿載而歸

是次活動中旅巴士邀請了40餘名會員旅客共同參與「0元乘車首發團」的活動。首發團由灣仔出發，經深中通道前往中山聚餐，搶先感受深中通道帶來的伶仃洋兩岸的便利通行服務。除了0元乘車外，成功搶到首發團名額的旅客還參與了現場豐富禮物的抽獎活動，頭獎包括「車票＋長隆旅遊度假區飛船酒店1晚住宿+雙人兩天無限次入園門票」，除了車票及長隆產品外，還有「車票+廣州花園酒店套票、車票+香港迪士尼樂園套票」、「車票+開平潭江半島酒店套票」、「車票+珠海海泉灣溫泉酒店套票」等豐富大禮贈送給現場參與儀式的會員旅客和其他嘉賓。

中旅巴士相關工作人員指出深中通道通車後，由香港前往中山、江門、新會、開平、鶴山等粵西城市的乘車時間將大大縮短。以江門新會為例，從新會岡州賓館到深圳灣口岸約需2小時15分鐘，現在通過深中通道，只需1個半小時即可到達深圳灣口岸，預計能節省約45分鐘左右。在明顯縮短時間的優勢下，中旅巴士員工表示，相關粵西線路將增加更多直達巴士，為往返香港和粵西的乘客提供更好的乘坐體驗。

深中通道知多啲！

1) 世上綜合建設難度最高的跨海集群工程之一

深中通道是國家高速公路網G2518跨珠江口的關鍵控制性工程，北距虎門大橋約30公里，南距港珠澳大橋約31公里，起自深圳機場互通立交，向西跨越伶仃洋海域，透過萬公頃沙互通與南中高速連接，在中山市馬鞍島登陸，與中開高速對接。深中通道集「橋、島、隧道、水下互通」於一體，全長約24公里，是目前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程之一。

2) 深圳與中山車程縮減至約30分鐘

深中通道雙向8車道，設計時速100公里，初步估計，深圳與中山的車程將從現在的2小時縮減為約30分鐘。深中通道歷經近8年建設，是粵港澳大灣區核心交通樞紐工程，一直受到香港各界，特別是旅遊業的高度關注。通車後的格局，打通粵東、粵西、兩廣和國家沿海的重要動脈網絡，顯著提升了珠三角以至整個廣東省的互聯互通。在熱烈慶賀香港回歸祖國27周年之際，深中通道的開通是國家送給香港的一份大禮物。非常鼓勵業界好好把握國家交通基建的優勢，繼續做好旅遊產品的創新與開發，提供更多元化的旅遊體驗，吸引更多旅客經香港到訪大灣區。

港澳跨境必選：中旅巴士

香港中旅汽車服務有限公司及其附屬公司，於1985年開始獨立營運，是中國旅遊集團旗下的旅運服務企業。公司以「中旅巴士」服務品牌經營粵港澳大灣區之間的過境巴士和租包車業務，是一家實力雄厚、務實進取的企業，每年載客量高達600萬人次。作為跨境客運行業領先者之一，中旅巴士以提供安全、方便、快捷、舒適的良好服務見稱，現在是香港國際機場、亞洲國際博覽館及香港迪士尼樂園的特約過境巴士服務營辦商，在港澳跨境市場擁有廣泛的品牌信賴度。

香港跨境線路上落站點遍布港九新界，主營線路包括廣州線（市中心區、增城、南沙、黃埔、番禺等）、深圳線（寶安國際機場、芒果網大廈、前海壹方城、龍華壹方天地、龍華開市客等）、東莞線（長安、厚街）、五邑線（江門、新會、台山、開平、恩平）、佛山線、中山線、澳門線、珠海線、各跨境口岸線（皇崗口岸、深圳灣口岸、港珠澳大橋口岸）等眾多線路。

澳門跨境線路經由珠海拱北口岸、橫琴口岸和港珠澳大橋口岸，往來廣州、江門、佛山、東莞、惠州、鶴山、開平、樟木頭、常平等地。

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（資料及相片由客戶提供）