海關澄清無指示山姆停乾貨飲品送港　汆水肉、真空包裝肉可入境？

【山姆超市/北上消費/深圳山姆】內地山姆超市上月初開設直送到港服務，未幾官方程式顯示，無法訂購乾貨及飲品，官方客服覆稱「基於海關對商品管理的政策調整」無法送港，至今仍然有不少乾貨只供門市購買。



香港海關接受《香港01》專訪，港珠澳大橋貨物組指揮官鄧維邦指出，海關確曾主動約見山姆講解進口管制食品法例，重申規管生肉、家禽、蛋類等，但澄清海關從沒改變任何政策，亦沒有特別要求山姆停止運送乾貨飲品到港，強調「海關唔會影響山姆嘅銷售策略」。



港人北上殷切，海關今年上半年，截獲914宗受管制食品案件，較去年同期上升約84%。不少港人會北上買餸回港，將生肉「汆水」或真空包裝，鄧維邦提醒，「汆水只係外表熟，內裏未熟」，任何形式包裝生肉都不能㩦帶入港。



海關港珠澳大橋貨物組指揮官鄧維邦指出，在山姆超市推出線上購物送貨到港服務之前，香港海關已主動約見，講解受管制物品法例，澄清沒有限制運送乾貨食品到港。（鄭子峰攝）

海關主動約見山姆講解進口法例

海關港珠澳大橋貨物組指揮官鄧維邦接受《香港01》訪問指出，在山姆超市推出線上購物送貨到港服務之前，香港海關已主動約見山姆及相關物流公司的管理層，講解食品及受管制物品進口香港的法例，以免不小心觸犯法例。

記者6月24日下午以山姆會員身份向官方客服查詢，到底為何不能從手機程式訂購乾貨食品類送港，獲回覆表示是「基於海關對商品管理的政策調整」、「我們正在積極處理這個問題」。(山姆官方程式截圖)

政策從無改變 無要求山姆停運乾貨食品到港

就山姆客服聲稱個別乾貨食品未能送港，是「基於海關對商品管理的政策調整」，鄧維邦澄清，根據現行法例，對野味、肉類、家禽及蛋類作出管制，若沒有認可的衞生證明書、食環署簽發的進口許可證或書面准許，進口未經煮熟的受管制食品入境均屬違法。

鄧維邦重申，海關的政策從無改變，進口一般乾貨食品，例如餅乾及其他零食等並不受管制，海關亦沒有特別要求山姆，切勿運送乾貨食品到港，「海關亦唔會影響山姆嘅銷售策略。」

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上半年截受管制食品914宗升八成

中港恢復通關，加上「港車北上」，海關截獲受管制食品案件有明顯升幅，今年上半年，截獲914宗案件，較去年同期498宗上升約84%。當中，旅檢升幅約75%，私家車升幅約兩倍；而貨檢截獲錄17宗，數字與去年相同，以凍肉為主。

生肉「汆水」外表熟內未熟 根據指引不能帶入香港

過往不少人會買餸返香港，將生肉「汆水」或真空包裝帶入境。鄧維邦強調，㩦帶生肉入境，不論是任何形式的包裝或是自用與否，都觸犯法例，「㩦帶肉類必須全熟，汆水只係外表熟，內裏未熟，根據指引係唔能夠帶嚟香港」；而真空包裝內的肉仍「血淋淋」，同樣不能㩦帶入境。

鄧維邦又指，大部份經旅客渠道截獲的案件，只涉及數量不多的受規管食物，以陸路口岸的肉類案件為例，超過八成案件只涉及10公斤或以下肉類 ，約55%案件只涉及5公斤或以下肉類；蛋類案件方面，超過八成案件只涉及100隻或以下蛋類，約48%案件只涉及50隻或以下蛋類。

帶野味、肉類、家禽或蛋類入境 可罰5萬元及囚半年

海關強調，㩦帶受管制食品入境，除了會被充公，更會被檢控，可能會留有案底，一旦重犯，過往的定罪紀錄也會轉交法庭作為判刑參考。根據法條，違法㩦帶野味、肉類、家禽或蛋類入境，最高罰款5萬元及監禁6個月；㩦帶瀕危動植物出入境，如蘭花、沉香、海馬、花旗參、海參等，最高罰款1千萬元及監禁10年。