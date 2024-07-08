開拓法證及生物醫學領袖　東華學院獎學金助你開啟未來

不少同學都希望將來可以投身生物醫學專業，同時，隨著法證刑偵劇集的影響，不少同學亦對法證科學產生了興趣。東華學院的生物醫學（榮譽）理學士課程和法證生物醫學（榮譽）理學士課程結合豐富的實習機會及理論知識，助有意投身兩大專業的同學做好充分準備。



生物醫學（榮譽）理學士課程（BSBMS） 進入醫科的最佳門檻

投身醫療科學專業是不少年青人的夢想，東華學院的生物醫學（榮譽）理學士課程涵蓋了生理學、解剖學、生物化學、分子生物學，再包括基因學、人類生物科學和免疫學多個範疇，助同學打好根基。課程設計強調實踐和理論結合，為同學提供足夠機會參與實驗和研究。同學在完成課程後將具備進行臨床檢測、科研及相關工作的能力，提昇未來就業的可能性。同學未來無論是選擇從事醫學科研、當老師，甚至進修醫學相關的學科都能得心應手。

先進設備與時並進 小組教學更易掌握

生物醫學（榮譽）理學士課程助理教授曾少慧博士表示，學院非常重視實踐，所以非常「捨得」投放資源於實驗設施上。而且這些設備不是每間院校都有的，例如最新款的基因排序儀器NGS（Next Generation Sequencing），Real Time PCR 等等，讓學生有機會使用最新的科技，畢業後進入科研公司時，能夠熟悉最新的科技。

「課堂以外，我們亦會安排同學參觀不同的企業實驗室，了解外界最新的科技。」生物醫學（榮譽）理學士課程助理教授曾少慧博士表示生物醫學（榮譽）理學士課程涵蓋多個不同範疇，對有志投身醫療科學專業、醫科的同學們都是一個最好的跳板。

「其實學院的師生比例非常高，在課堂實驗上，教學人員可以監督同學做實驗的每個步驟是否正確，更好地照顧每一位學生，確保所學無誤。」曾博士續稱，「對於生物醫學這個範疇，『手藝』（指實驗步驟） 是十分重要，掌握正確的『手藝』更有助同學未來的事業發展。」

興趣主導 主動學習獲益更多

正在修讀生物醫學（榮譽）理學士課程一年級生王思雅同學表示雖然在學院讀書日子尚短，但已獲得不少研究實踐的機會。以興趣主導的她表示在學院可以接觸到不同的實驗儀器，令她大開眼界。「升上學院後，自己比以往更大膽主動向教授提問，教授亦很樂於解答私人的問題，令我受到很大的支持，亦對學科更感興趣。」

生物醫學（榮譽）理學士課程一年級生王思雅同學︰「課程中包含了很多實驗課，中學時期沒有這些機會親自動手做實驗，現在能親自操作模型和器材，感到很滿足。」

東華學院的師生比例高是學院另一優勢，曾博士指在課堂實驗上，小班教學可以助導師監督每位同學做實驗的步驟，確保他們真正掌握臨床檢測研究技術。

法證生物醫學（榮譽）理學士課程（BSFBS）全港唯一

不少人對法證相關的專業感到好奇，作為全港唯一提供法證生物醫學學士課程的學院，同學不但可以學習遺傳學、微生物學、生物化學、病理學和其他生物相關領域等學科，亦可掌握法證科學領域的知識 ，包括指紋分析、犯罪現場調查/分析、法證攝影、人體識別、毒理分析、血濺分析、槍擊殘留物分析等。同學會在逼真的「模擬犯罪現場」親身經歷識別、蒐集和保存證據的緊張氛圍，或於「模擬法庭」中扮演專家證人就化驗結果提供專業意見，讓學習過程更加事半功倍。

法證生物醫學學士課程除了講課，課程亦有「模擬案件」及「模擬犯罪現場」，讓同學親歷其境學習如何蒐證。

法證專家講座 認識真實法證世界

為了令同學更掌握業界的情況，學院不時邀請不同領域的法證專家到校教授課程，包括全球首位華人齒科法醫梁家駒教授、指紋專家、退休政府化驗所化驗師、考古學家、人類學家及電腦鑑證專家等。法證生物醫學（榮譽）理學士課程高級講師麥鏇蕊女士 （Deejay） 表示，同學可以向本地及海外專家學習，並與他們交流互動，助同學開拓視野，建立行業人脈網絡。

法證生物醫學（榮譽）理學士課程高級講師麥鏇蕊女士 （Deejay）表示︰「法證是一個非常專業的領域，涉及廣泛的科學知識和技術應用，實際的法證分析工作往往複雜得多，而電視劇集通常為了戲劇效果而大量簡化和美化過程。」

真實法證科學儀器 實地考察

學院設有各種先進的法證科學儀器，例如警方鑑證科亦有使用的超能膠煙熏櫃（Superglue Fuming Chamber）、鑑識比對顯微鏡（Comparison Microscope）等。學院亦會與時並進添置最新的法證相關儀器，無疑能大大提升學生的實踐能力和就業競爭力。Deejay笑言︰「由於學院設有各種專業的法證儀器，電視台拍攝相關劇集時，都會向我們借儀器及場地呢。」

學院亦積極安排實地參觀，如去年十月就參觀了剛落成的警方鑑證科 - 法證指紋實驗室。Deejay續稱︰「參觀法證實驗室可以讓同學深入了解法證工作的流程和運作環境，有助將課堂知識與實際操作緊密結合，而同學亦非常感興趣，對法證領域更投入和認同。」

實驗室內的超能膠煙熏櫃（Superglue Fuming Chamber），是警方鑑證科真實採用的儀器。

棄高薪厚職攻讀法證 破除法證誤解

正在修讀法證生物醫學 （榮譽） 理學士四年級學生周煦樺同學在入讀課程前已是一名營養師，因為「愛煲」鑑證相關劇集，引發她對法證的興趣。機緣巧合下，入讀東華學院的法證生物醫學（榮譽）理學士課程。「即使我有其他院校的Master Offer，但我最終仍選擇東華學院。」Eva分享不少人誤以為法證人員就必定會接觸屍體，「法證其實涉及不同分支，不一定要接觸屍體。可以專注於指紋分析、電腦取證等不同專業領域。」Eva說︰「我自己最喜歡犯罪現場調查， 課程中的實驗，例如分析證據如腳印、血液、指紋、頭髮等，都讓我印象深刻! 」

Eva斷然放棄安定的職業，由註冊營養師轉向攻讀法證生物醫學，即將畢業的她期望投身法證行業。

Eva去年十二月完成在法證指紋實驗室的實習。「在實習過程中，可以了解更多真實法證指紋實驗室的運作，例如掃指紋除了大家所認知的指紋粉，方法其實有百多種，可以在現實中應用所學的技巧。」

除了以指紋粉套取指紋，同學還可以學到按不同情況、材質，以更多不同方法去套取指紋。

透過鑑識比對顯微鏡（Comparison Microscope）可以辨識到不同毛髮特徵。

法證未來出路廣

Eva 希望畢業後可以投身法證行業「課程助我發現自己有更多的可能性。現在我變得更有自信，因為找到了自己的興趣和夢想。課程給了我很多實踐的機會，讓我能夠將理論應用到實際中，這對我未來的職場發展有很大的幫助。」

Deejay補充課程覆蓋不同法證領域，同學畢業後可以選定有興趣的領域進修，亦可加入政府化驗所、執法部門等。「有同學於課程首次接觸電腦鑑證 （Computer forensics），畢業後繼續進修，取得電腦鑑證的碩士學位，亦有同學直接進入私人法證公司工作，一展所長。只要保持好奇心和學習熱情，都能在法證這個領域有所成就。」

設入學獎學金 每年可續領

入讀生物醫學（榮譽）理學士課程及法證生物醫學（榮譽）理學士課程的本地同學每年可獲政府為修讀香港自資學士學位課程學生提供的「免入息審查資助計劃」（NMTSS）資助。為減輕學生的經濟負擔，學院亦為成功入讀指定課程的同學設立入學獎學金（「EduCare@TWC 入學獎學金」） 。獎學金金額高達港幣6萬元獎學金，如同學成績於每學年的累積平均積點（cGPA）達 3.0 或以上，可按年續領獎學金。現更可免報名費，如有意投身法證及生物醫學專業的同學可即上學院網頁報名。學院將於7月17至18日上午9時30分至下午5時30分於京士柏校園舉行即場招生日，課程教授將即場解答同學問題。

「EduCare@TWC 入學獎學金」詳情：www.twc.edu.hk/educare

生物醫學（榮譽）理學士課程（BSBMS）

https://www.twc.edu.hk/tc/Programmes/bsbms

法證生物醫學（榮譽）理學士課程（BSFBS）https://www.twc.edu.hk/tc/Programmes/bsfbms

（資料由客戶提供）