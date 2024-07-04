殘奧金牌何宛淇主持《良心企業》介紹良心商戶發揮獅子山精神

「君子愛財，取之有道」絕對是一眾《良心企業》的老闆們之座右銘！

經歷完這數年，目前香港的營商環境，絕對是經營者的一個大挑戰，面對這個挑戰，仍然能以將心比己的精神，本着良心去做生意的商家，絕對值得消費者去支持！



《良心企業》就是去表揚在各行各業中的好商戶，同時，亦都能夠令市民，認識到可靠的商戶去消費，避免在消費的時候中伏，經濟環境好轉，才能讓香港回復昔日百花齊放的景象！

作為一間《良心企業》 就是要令到客人體驗到合理的服務，出品或產品都是貨真價實，亦不會使用不良銷售手法行為。作為一個良心老闆，就是要令客人有賓至如歸的體驗，更要懂得尊重和教育員工，始終員工的表現，會直接令客人對公司的印象作出評價。

為了讓市民對我們所挑選的《良心企業》商戶，有更深的認識，由港隊運動員殘奧奧運金牌得主何宛淇主持的《良心企業》節目，介紹市民認識，知道他們如何默默耕耘，憑良心去做生意，有公信力才令市民有信心去他們公司消費。

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運動員能為港爭光，所付出的努力和毅力肯定好多，當中的過程大家未必會體會得到，不過，《良心企業》商戶的老闆和員工，所付出的心血和誠意，大家就可以去親身感受。

無論從事哪一個行業，只要能堅守香港的核心價值「獅子山精神」，香港就有美好的未來！

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（資料及相片有客戶提供）