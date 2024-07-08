青協Aqua Go！逾300青年參與　冀普及水上運動

夏天就是要玩水！港人熱愛水上運動，除了常見的獨木舟、直立板與衝浪等，多項新式水上運動如SUP Polo、龍舟拔河以及踏浪艇，大家又試過沒有？香港青年協會日前在大美督戶外活動中心舉辦「Aqua Go！Water Sports Gala 2024」，為參加者提供多項新穎有趣的水上運動體驗，吸引逾300青年到場參與。大小朋友在炎炎夏日盡情揮灑汗水，場面非常熱鬧！



匯聚內地及澳門參賽隊伍 多元水上體驗

青協自1970年代開始分別在赤柱、大美督及西貢營地，為青年及本港運動員提供各項水上訓練活動，近年更積極推動水上運動普及發展，向公眾推廣水上運動的樂趣。今個夏天更藉「Aqua Go！Water Sports Gala 2024」，為大家帶來多項新式水上運動與精彩賽事，其中以SUP Polo與龍舟拔河最受矚目。

香港青年協會舉辦大型青年水上運動日，匯聚300名本地及灣區青年參與。

活動當日陽光普照，非常適合進行水上活動。

大小朋友在炎炎夏日盡情揮灑汗水，場面非常熱鬧。

SUP Polo結合直立板運動與水球競賽元素，以3對3形式在水上賽區舉槳運球攻門，考驗參加者的平衡力與體力。另外，龍舟拔河亦精彩刺激，比賽兩隊以繩相連，使出渾身解數，務求將對方的船拉過中心線獲勝。賽事吸引內地及澳門隊伍參與，大家盡興而歸。

其中一支龍舟隊伍，播道書院的學生賽後表示，這是前所未有的龍舟體驗，一方要考體力，另方面也考驗團隊精神，「大家的節奏和方向一致，才能發揮最大力量。」

播道書院龍舟隊表示，龍舟拔河需要大家的節奏和方向一致，才能發揮最大力量。

青協期望藉此活動向公眾推廣水上運動的魅力，進一步普及水上運動，並發展成為水上活動基地，向青少年傳遞正向價值觀。為實現目標，青協一直與中國香港游泳總會、中國香港帆船運動總會、中國香港滑浪風帆會、中國香港獨木舟總會等多個水上活動總會保持密切合作，共同推動香港水上運動發展。

賽員拼盡全力發揮最強團隊精神。

參加者樂在其中。

龍舟拔河隊伍使出渾身解數，務求將對方的船拉過中心線獲勝。

打造全港最大水上運動體驗培訓平台

香港青年協會督導主任翁艷夢表示，該會轄下的營地每年為10,000多名青年提供水上運動體驗和訓練，提升他們對水上運動的興趣，培育人才，並傳承運動員面對逆境的堅毅精神，建立正面思維。同時提供3,000名額予有特殊需要或經濟困難的青年，讓他們有機會體驗水上運動的樂趣與挑戰。

全新的水上活動SUP Polo，賽員除了需要技術及平衡力外更加考核團隊的合作性及策略。

SUP Polo考驗參加者靈敏度與平衡力。

SUP Polo賽事備受矚目。

另外，青協亦通過舉辦各項比賽和體驗日，包括直立板、獨木舟、踏浪艇及龍舟等，增加青年展示才能的機會，加強成功感。而「灣區水上運動訓練體驗」則讓本地青年參觀國家級水上運動基地，了解國家水上運動發展，並為有潛質的青年提供專業訓練機會。

提升青年技能 開拓職涯出路

為支持青年創造就業和向上流的機會，青協將與大專和中學合作，為具潛質的青年提供重點「水上運動導師培訓」，協助考取各項水上運動的專業資格，並進行職業培訓，發展運動專業，為香港水上運動作出貢獻。

立即到青協網站報名，享受各項水上運動的樂趣！

（資料及相片由客戶提供）