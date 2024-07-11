交流日圓滿結束　業界專家對國產創新產業前景感樂觀

《香港01》早前與騰訊雲合作，舉辦「擁抱國產創新 加速港企數智化升級」交流日，並邀請包括創新科技及工業局副局長張曼莉、騰訊雲港澳總經理蔡毅海先生等業界專家進行分享，共同探討香港企業如何把握國產化熱潮，與信息技術應用創新產業合作，推動國產創新技術，為企業營運升級。

陳葦慈、蘇煒然



《香港01》與騰訊雲合辦交流日 推動國產創新技術

信息技術應用創新產業是指以信息技術為核心，包括信息系統建設、信息資源開發與利用、信息服務等技術，以及操作系統和數據庫管理系統等軟件。在近年國產創新產業發展突飛猛進的熱潮下，國產技術及質素上都已經看齊歐美。因此，早前《香港01》與騰訊雲合作，舉辦「擁抱國產創新 加速港企數智化升級」交流日。

《香港01》早前與騰訊雲合作，舉辦「擁抱國產創新 加速港企數智化升級」交流日。

應邀出席活動的創新科技及工業局副局長張曼莉致辭時展望道：「今年國家的政府工作報告明確提出，要大力推進現代化產業體系建設，以及加快發展新質生產力為首要任務，所以將會出現新業態、新模式或新產業，帶動整體社會的生產力提升。」

至於《香港01》行政總裁蘇曉婷亦表示：「《香港01》在為香港受眾面最廣，傳播面最大的新聞企業，亦有採用騰訊雲的解決方案，透過強化大規模網絡系統，幫助我們有效傳遞數位內容至各地用戶。我們未來將會採用更多國產化技術，持續提升服務質素。」

專家對國產創新技術前景感樂觀

在活動的主題演講環節中，騰訊雲銀行產業總經理曹駿率先為參加者講解目前內地國產創新的環境，「大概四年前，國內的銀行已希望進行數碼技術上的國產升級，而至今國產科技已經能滿足金融產業的需求！」曹總經理透露，國內有近30間金融機構以騰訊雲技術進行國產創新升級，現時中國金融機構使用國產創新技術的比率已佔大多數。故此，他對國產創新技術的前景亦感到十分樂觀：「國產創新技術既能帶來業務增長的原動力，亦保障業務能持續穩定運作。」

騰訊雲銀行產業總經理曹駿表示國產創新技術既能帶來業務增長的原動力，亦保障業務能持續穩定運作。

另外活動亦設有討論環節，由安永諮詢服務有限公司諮詢服務大灣區主管陳永誠先生擔任嘉賓主持，與騰訊雲港澳總經理蔡毅海先生、大昌行集團集團數字創新總監鍾傑麟先生，以及香港電腦學會副會長陳俊偉先生共同探討如何運用國產創新技術為企業營運升級。

其中蔡毅海先生被問及國產科技的優點時，他回答道:「第一當然是國產科技在某些領域已經超越世界各地，第二則是其性價比高，第三是更好進行風險管理。」至於陳俊偉先生亦形容內地已是一個很好的例子，去證明國產科技之好：「內地短片風氣盛行，吸引很多人觀看，所以國產科技能夠大大縮短載入時間，成功迎合大眾所需，一『碌』已經能觀看下一條影片。」最後，鍾傑麟先生就認為香港各行各業都可以使用國產化技術，「例如是金融業、物流業和零售業，國產科技對於這些行業的支援已經是相當成熟。」

四位專家一致看好國產創新技術的前景。

（資料及相片由客戶提供）