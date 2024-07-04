廉署50周年　8月兩個周末舉行開放日　即日起網上申領入場券

廉政公署成立50周年，廉署將於今年8月的兩個周末，向公眾開放多項設施，讓市民親身了解廉署肅貪倡廉工作，回顧過去半世紀的反貪足跡。公眾由即日起至7月21日，可透過廉署網站申領入場券。



+ 4

廉署開放日將於北角渣華道303號廉署大樓舉行，開放日期為8月17日、18日、24日及25日，入場時間為上午10時至下午5時。

參觀列隊認人室、扣留中心、槍械設備

市民將獲安排以導賞形式參觀多項廉署設施，包括廉署展覽廳、香港國際廉政學院、錄影會面室、列隊認人室、扣留中心、槍械設備，以及特意為慶祝廉署金禧而設的「廉政光影50年」展覽。每場導賞團約1小時45分鐘。

除下列六場導賞團會以普通話或英語介紹外，其餘所有導賞團均以廣東話進行：

8月17日 中午12時

8月18日 中午12時及下午3時

8月24日 上午11時30分及下午3時30分

8月25日 上午11時

+ 4

公眾由即日起至7月21日，可透過廉署網站申領入場券。每位市民最多可申請四張指定入場時間的入場券，沒有有效入場券者恕不招待。若申請數目超過限額，將採用電腦抽籤派發。

廉署將於7月31日或之前，透過電郵通知各申請人及發送電子入場劵。未能成功申請者亦會接獲通知。