入境處將軍澳總部設澳門自助過關登記站　過澳門用自助通道更快捷

不少港人會到澳門遊玩，香港入境處今日（6日）在Instagram介紹，新將軍澳入境處總部設有「澳門自助過關服務登記站」，登記全程約一分鐘，最快三小時可以使用，成功登記後，去澳門就可以使用自助過關系統，更方便快捷「過大海」。



入境處總部設有「澳門自助過關服務登記站」，成功登記後，去澳門就可以使用自助過關系統，更方便快捷。（廖雁雄攝）

入境處指出，18歲或以上的香港居民，如有效的香港永久性居民身份證，或載有「＊＊＊」或「R」標記的有效的香港身份證，可使用自助登記服務機在港預先登記，服務機分布於港澳客輪碼頭管制站的入境及出境檢查大堂、中國客運碼頭管制站的出境檢查大堂、港珠澳大橋管制站的入境及出境檢查大堂、啟德郵輪碼頭管制站的入境及出境檢查大堂及所有人事登記辦事處。

將軍澳新總部一樓設有「澳門自助過關服務登記站」，只需使用身份證及登記指模，大約一分鐘便完成登記，最快三小時可以使用。已登記人士，在使用澳門自助過關系統時，先將智能身份證放上光學閱讀器，進入自助過關系統後，以指紋識別技術核實其身份，便完成過關程序，現時適用的關口分別有關閘邊境站、外港客運碼頭邊境站、氹仔客運碼頭邊境站、澳門國際機場邊境站、路氹城邊境站，及港珠澳大橋澳門口岸。