旅遊保障不可少　升級版中銀集團保險旅遊保　滿足外遊不同需要

由上年開始，港人外遊同北上都出現V型反彈，就快暑期就當然更多機會帶埋小朋友同屋企人一齊外遊！玩還玩，記得喺旅行前投保一份周全的旅遊保險，等全家人可以玩得開心同放心！而家成功投保更可享保費低至7折及禮券等優惠^！加上可享申請及索償全電子化服務，簡易快捷，計劃一家大細暑假出遊的話，就即睇埋下面內文了解更多詳情 !



旅遊保障計劃點揀好？ 話您知全年旅行計劃其實更划算 !

而家一部手機就可以快速投保，而且可透過中國銀行(香港)有限公司(「中銀香港」)手機銀行投保的由中銀集團保險有限公司(「中銀集團保險」)承保的「大灣區旅遊保障計劃」及「環宇智選旅遊保障計劃」，可以滿足您不同的旅遊需要。前者，爲您提供大灣區旅遊全面保障，適合喜歡週末得閒北上的朋友，若個人行李及物品被盜、意外遺失或損毀，賠償額高達港幣3,000元；而「環宇智選旅遊保障計劃」覆蓋全球旅遊行程，除了投保單次的長短旅遊計劃，如果您是飛行常客，或者經常來往多地做生意，全年保障計劃都是一個方便省時又抵買之選，免卻您每次旅行前再次投保的煩惱之外，平均慳6%保費更免費獲贈升級保障！

電子化服務夠全面 ! 保單索償簡易快捷

為讓客戶投保旅遊保障計劃、申請理賠更方便快捷，中銀集團保險亦提供多項電子化服務。客戶可以透過中銀香港的網站或BOCHK App輕鬆完成投保，並可獲得電子保單，免去了繁瑣的紙本文件流程，省時亦環保。客戶亦可透過中銀集團保險App之智能客服查詢，隨時隨地查閱、管理及修改保單資訊。如需索償，客戶可於中銀集團保險線上提交理賠申請，並實時掌握理賠處理進度，過程簡便快捷！

而家中銀集團保險仲將現有旅遊保險計劃升級，除左提升多項保障範圍外，仲將投保年齡提升至100歲（不適用於「環宇智選旅遊保障計劃」全年計劃），無論老人定小朋友都保障到 ! 而且針對時常外遊的港人，其實投保「環宇智選旅遊保障計劃」全年保障，相對保費價錢仲更划算，而家就計俾您睇 !

以下就以中銀香港「中銀理財」客戶爲例，假設客戶一家四口（夫妻及兩個小朋友），每年2次短途、1次長途旅行及每月平均北上1次，以全年計劃及單次計劃作比較。

計劃出遊，想玩得開心放心，即到中銀香港網站了解更多詳情！

註：

^ 上述優惠及保險計劃受條款及細則約束，請注意相關產品風險。 您可瀏覽中銀香港官方網站www.bochk.com以了解更多產品之資料、保單條款及不承保項目：中銀香港官方網站->保險->旅遊及消閑。

* 上述比較根據「環宇智選旅遊保障計劃」之金計劃及「大灣區旅遊保障計劃」之優越計劃之保費計算，計算方法僅供參考，折扣後的保費已調整爲整數。計算未包括保費徵費。

「環宇智選旅遊保障計劃」主要不承保事項 (有關詳情及所有不承保事項，請參閱保單)

任何在投保時（單次旅程計劃）或預訂旅程時（全年保險計劃）已存在或已知其存在的情況、在受保前已存在的疾病或身體殘缺、戰爭、暴亂、恐怖主義活動（另有列明則除外)、核分裂、核聚變或輻射污染造成的損失、職業性競技、自殺、懷孕、酗酒、濫用藥物、愛滋病、香港以外留學(學童海外遊學保障除外)、移民、商務旅程從事危險任務、計劃或體力勞動工作、手提電話(升級保障除外)。

「大灣區旅遊保障計劃」主要不承保事項 (有關詳情及所有不承保事項，請參閱保單)

在受保前已存在的疾病或身體殘缺、戰爭、暴亂、恐怖主義活動、核分裂、核聚變或輻射污染造成的損失、職業性競技、自殺、懷孕、酗酒、濫用藥物、愛滋病、留學 學童短期遊學保障除外)、移民、商務旅程從事危險任務、計劃或體力勞動工作、手提電話。

「環宇智選旅遊保障計劃」及「大灣區旅遊保障計劃」（「指定保險計劃」）之重要事項：

• 指定保險計劃及附加利益保障(如有)由中銀集團保險承保。

• 中銀集團保險已獲保險業監管局授權在中華人民共和國香港特別行政區經營一般保險業務，並受其監管。

• 中銀香港已獲香港特別行政區保險業監管局根據《保險業條例》（香港法例第41章）發出保險代理機構牌照。(保險代理機構牌照號碼 FA2855)

• 中銀集團保險保留根據擬受保人及申請人於投保時所提供的資料而決定是否接受或拒絕有關投保指定保險計劃及附加利益保障(如有)申請的權利。

• 中銀香港以中銀集團保險之委任保險代理機構身份分銷保險產品，有關保險產品為中銀集團保險之產品，而非中銀香港之產品。

• 中銀集團保險保留隨時修訂、暫停或終止指定保險計劃，更改有關條款及細則的權利。如有任何異議爭議，以中銀集團保險的決定為準。

• 對於中銀香港與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議(定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解中心職權範圍)，中銀香港須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序；而有關保險產品的合約條款的任何爭議，應由中銀集團保險與客戶直接解決。

• 本宣傳品僅供參考，並只在香港派發，不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買中銀集團保險的任何產品的要約、招攬及建議，有關指定保險計劃詳情(包括但不限於各項保障項目及承保範圍、詳盡條款、主要風險、細則、除外事項、保單費用及收費)，請參閱中銀集團保險繕發的保單文件及條款。如有任何查詢，請聯絡中銀香港銀行職員。

• 指定保險計劃及附加利益保障(如有)受相關保單的條款所限制，各項條款及細則以中銀集團保險繕發的正式保單為準。各項保障項目及承保範圍、條款及不承保事項，請參閱保單。

• 保險業監管局（「保監局」）將按適用徵費率向保單持有人收取保費徵費。為避免任何法律後果，保單持有人需於繳交保費時向保險公司繳付該筆保費的訂明徵費，並由保險公司將該已繳付的徵費轉付予保監局。徵費金額會因應徵費率調整而有所變更。有關詳情，請瀏覽保監局的網頁www.ia.org.hk。

（資料及相片由客戶提供）