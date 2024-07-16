新地旗下康業推智能物管　全方位風險管理應對極端天氣保業戶安全

全球氣候變化的影響愈演愈烈，早前五百年一遇的暴雨已造成本港多區嚴重水浸，隨著香港踏入颱風季，更要防患於未然，減低颱風和暴雨對市民生命造成的威脅及財物損失。康業服務有限公司作為新鴻基地產旗下的全資附屬物業管理公司，一直高度關注業戶安全，致力提升就颱風前、中、後期的全面監察及應急能力。康業主席及行政總裁鄺正煒表示：「我們的團隊運用創新智能技術，自行設計並推出『智能颱風監察及管理平台』及『智能防水閘』，大力提升公司在應對極端天氣時的工作效率和應急表現，同時秉持母公司新鴻基地產『安全、快、好、省』的企業文化，有效善用資源，為住戶提供最優質的物業管理服務，構建安全理想的生活環境。」



「智能颱風監察及管理平台」防禦．應變．提示 24/7風險管理

康業敢於擁抱科技，善用創新意念，並應用在物管的範疇當中，推出全新數碼化「智能颱風監察及管理平台」，以「防禦—應變—提示」三步曲打造全天候高效的風險管理系統。系統通過自動化、雲計算、大數據等智能技術，並且與天文台(API)自動對接，即時收集天文台的開放數據及颱風預警，同時結合物業的實際情況，以24/7共同平台及智能化方式，即時更新平台資訊，方便團隊因應風季三個不同時間節點，即風季前、颱風吹襲期間及颱風吹襲後作出預防、跟進、通報、管理、監察、分析及安全評估等階段性工作，全方位幫助物管團隊有效地預先做好防禦措施，為業戶提供安全保障。

「智能颱風監察及管理平台」讓前線員工隨時隨地掌握香港最新的颱風動態信息，協助團隊制定應變措施。

此外，為使各區的前線員工能隨時隨地掌握最新颱風動態，平台分別設有網頁及手機應用程式版本，適時向員工發送預警信息及工作提示，協助團隊按系統預設的流程制定應變措施，提前完成各項颱風防禦工作，做好防災準備。

大廈員工透過手機即時收到颱風預警信息及工作提示，在颱風來臨前預先做好防禦措施，保障業戶安全。

颱風期間要做到即時應變，遇上事故發生時更要分秒必爭，除了依靠康業的智能平台，康業更設有「颱風控制指揮中心」24小時監控物業設施的運作狀況。當管理層及相關團隊接收到平台發出的大廈事故通報時，「颱風控制指揮中心」的負責主管亦能同步收到通知，按情況靈活安排及調配人手，為前線員工提供支援。加上平台能全面記錄各項應急工作清單的完成進度，並將所有資料記錄於公司的中央數據庫，自動整理成統計報告，供日後評估分析使用。

颱風期間，「颱風控制指揮中心」的當值主管透過平台即時收到各區大廈情況，方便調派人手，為前線員工提供支援。

力霸「智能防水閘」全天候偵測水位 阻擋洪水

康業汲取過往的颱風暴雨經驗，意識到暴雨來臨的速度非常快，譬如前年10月8日的颱風「小犬」，由天文台宣布紅雨轉至黑雨之間只不過是25分鐘，洪水已不斷湧入大廈，造成嚴重破壞。康業聯號公司力霸水泵機械工程有限公司利用物聯網科技，研發出「智能防水閘」，配合大廈的智能感應器，全天候偵測水位情況。一旦出現水浸，感應器能即時發送數據，智能防水閘隨即會自動關上，阻擋洪水湧入物業範圍。同時，水浸警報器會把訊息傳到員工手機，供團隊實時監察現場情況，作最周全的防洪準備。

力霸為物業安裝「智能防水閘」，全天候偵測水位情況。當出現水浸情況，閘門即自動關上，避免洪水湧入物業範圍。

「康業園境管理指引」四大流程 識別樹木風險

極端天氣往往突如其來，預早做好根本性的防禦措施，掌握風險水平，市民的安全才能得到保障。康業關注到惡劣天氣下的塌樹問題，對行人及車輛構成嚴重的威脅。為此，康業與聯號公司康翠園藝工程有限公司訂立一套完善的樹木管理流程—《康業園境管理指引》，指引分為四大流程，重點識別樹木風險和危險樹木，並採取針對性的管理措施，包括︰建立「樹木資料庫」、制定危險樹木跟蹤名單、預防性修剪、定期巡查狀況，以減低樹木帶來的潛在風險，為大眾創建一個更安全宜居的社區。

康業每月均定期就物業範圍內的樹木進行巡查視察及記錄監測數據，一發現潛在問題，即由康翠專業樹藝人員協助處理，有效減少樹木風險。

(資料及相片由客戶提供)