銀髮及心理服務需求增難滿足　東華學院課程結合科技孕育應用專才

社會環境急速轉變，愈來愈多人因為不同的生活壓力而患上情緒病，導致對相關服務的需求急速上升。為回應社會的需求，東華學院的應用心理學（榮譽）社會學士與應用老年學（榮譽）理學士課程，結合科技、理論、應用及實踐，裝備新一代更富前瞻性的職業應用技能。為進一步貢獻社會，東華學院更成立「數碼精神健康轉化研究中心」，作為跨學科的轉化研究平台，將科研成果轉化落地，促進創新思維解決社會需要，以提升社區的福祉。

攝影：陳葦慈



提升學院的學術研究能力 推動精神健康領域的知識創新

科技帶動社會進步，利用創新科技提升大眾的精神健康為大勢所趨。「數碼精神健康轉化研究中心」致力於推進創新的數碼精神健康研究及應用於推廣及預防精神健康。中心將與不同本地及國際大專院校、服務機構、社會企業及創科公司合作，研究利用數碼科技為市民提供線上及線下的心理服務及相關研究。

東華學院人文學院院長陳自強教授表示，「除了研究外，我們更會為提昇本地及國內的精神健康服務提供建設性的建議，切實發揮研究中心的作用。」同時，陳教授亦表示，學院的應用心理學及應用老年學學士課程的教學科研人員及同學均可參與研究，學習如何利用數碼科技如虛擬技術、人工智能及社交機械人等進行心理預防、推廣及介入。

東華學院人文學院高級講師歐陽裕曦（左）、院長陳自強教授（中）與講師簡諾敏（右）相信「數碼精神健康轉化研究中心」將進一步提升學院師生的應用研究實力。

涵蓋多元心理領域 注入虛擬實境科技元素

東華學院人文學院講師簡諾敏（Claire）表示，東華學院應用心理學（榮譽）社會科學學士課程的最大特色是善用科技元素，「學生有機會在課堂中嘗試使用不用的心理學測量儀器協助學習，例如量度腦電波，研究人在不同情況下腦電波所產生的變化。」課程更引入虛擬實境（VR）技術，讓學生學習使用VR作心理輔導介入，如虛擬現實暴露療法等。

Claire續指，「心理學是一門對人的專業，尤其重視實習。」學院除安排同學到東華三院屬下的社福機構實習外，亦會與不同的臨床心理學家、教育心理學等單位合作，為同學提供實習機會。另外，課程的內容亦符合香港心理學會對專業心理學課程的要求，包括核心的基礎心理學知識訓練和專業範疇訓練，如教育心理學、臨床心理學、工商心理學、遊戲治療、輔導心理學理論及技巧訓練，亦有心理學研究及統計方法訓練，以助同學對這一專業有更全面的認識。

應用心理學（榮譽）社會學士課程引入虛擬實境（VR）技術，讓應用心理學（榮譽）社會學士課程三年級生何知勳體驗使用VR作為心理介入的工具。

立志成為臨床及輔導心理學家的應用心理學（榮譽）社會學士課程三年級生何知勳分享，他去年暑假曾於香港遊戲及心理治療學苑（APPHK）實習，與輔導心理學家一起以各種方法幫助有特殊學習需要的學童發揮個人潛能，助他們克服學習及社交困難，重拾自信。他從中學習到如何通過玩具與遊戲輔導學童，助他們調節情緒及表達內心的想法，過程獲益良多。

應用心理學（榮譽）社會學士課程學生於課程中有機會利用各種心理學實驗儀器，研究人體電流在不同情況下產生的變化。

以正向老化為目標 把握銀髮市場的需求與商機

政府的數字顯示，2039年香港大約有39%人口為65歲以上人士，未來社會需要更多相關的銀髮專才。與以往不同的是，當中一大部分長者有學識、亦有經濟能力。這群長者（黃金一族）對生活的需求也日益增加，願意消費，以維持以至提昇他們的生活質素，亦做就新興的銀髮經濟產業。事實上，據歐盟的估算，到2025年銀髮經濟的規模約為5.7億歐元，對整體經濟的貢獻總規模有望達到64,000億歐元，佔歐盟GDP的32%，並佔歐盟就業人數約38%。內地方面，目前銀髮經濟規模約在70,000億元人民幣，佔GDP比重大約為6%；到2035年，銀髮經濟規模將達到約30萬億元人民幣，佔GDP比重約10%。東華學院的應用老年學（榮譽）理學士正針對這一大勢，協助長者及護老者改善他們生活上的挑戰及提升他們的生活質素，共同協助解決老齡化社會衍生的問題。

東華學院人文學院高級講師歐陽裕曦（Larry）指出，「課程重視樂齡（Positive Aging），結合包括服務及企業管理、醫療保健以及社會科學及政策，培育出為銀髮市場提供創新服務及產品的新一代。」應用老年學（榮譽）理學士課程畢業生的出路及發展廣闊，例如可加入健康管理、社企管理、活動設計與評估、身心關顧、社會福利政策研究以至樂齡科技設計等相關行業。其中學院更與科學園內的創科公司合作，為有興趣投身樂齡科技領域的學生帶來實習機會。「通過展示一些具體的科技應用實例，可讓學生親身體驗科技如何融入長者服務、社區居家安老服務及銀髮市場企業，對未來的事業規劃及發展將有很大幫助。」

東華學院人文學院高級講師歐陽裕曦（左）指，應用老年學（榮譽）理學士課程緊貼社會需求，引入市場產品增進學生認知，如陪伴長者的機械寵物。

應用老年學（榮譽）理學士課程三年級生凌政豪曾在兩間長者機構實習，「兩次的實習機會令我跳出課本，更掌握如何因應長者的性格及體能，善用不同技巧及工具，與他們建立聯繫，明白到如何從他們角色了解他們的需求，並以適當的方式去滿足。」

應用老年學（榮譽）理學士課程三年級生凌政豪指實習令他能親身體驗長者需求，獲益良多。

學院與科學園的創科公司合作開拓實習機會，其中有研發智能拐杖的樂齡科技公司。

東華學院人文學院高級講師歐陽裕曦認為東華學院的應用老年學（榮譽）理學士課程有助解決老齡化社會衍生的問題。

Larry補充，近年長者的精神健康備受各界關注，如何利用科技來提升長者精神健康亦是課程的重點之一。「早前，東華學院推出『數碼友伴：長者數碼共融』計劃，助長者掌握應用數碼科技的技能，幫助他們融入數碼社會，改善精神健康。」部分應用老年學（榮譽）理學士課程的學生更於當中擔任長者的「數碼友伴」，以改善長者的健康支援網絡。計劃亦對學生有裨益，提升與長者的相處及溝通技巧，有助將來投身銀髮業。

設入學獎學金 每年可續領

入讀應用心理學醫學（榮譽）社會科學學士及應用老年學（榮譽）理學士課程的本地同學可獲得（「EduCare@TWC入學獎學金」）。獎學金金額高達港幣6萬元獎學金，如同學成績於每學年的累積平均積點（cGPA）達3.0或以上，可按年續領獎學金。如想修讀應用老年學的應届DSE考生記得要在7月18至20日JUPAS改選時將JSST06應用老年學（榮譽）理學士課程放入Band A 內。而想入讀應用心理學的同學可於學院網頁報名，現報名費全免。

學院將於7月17至18日上午9時30分至下午5時30分於京士柏校園舉行即場招生日，課程教授將即場解答同學問題。

「EduCare@TWC 入學獎學金」詳情

www.twc.edu.hk/educare

應用心理學（榮譽）社會科學學士課程

https://bit.ly/3XLvBdn

應用老年學（榮譽）理學士課程（BSFBS）

https://bit.ly/3RTwEUK

（資料由客戶提供）