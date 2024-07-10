通行證｜非中國籍永久居民今可申請　巴籍港人冀過關不再被扣查

非中國籍的港澳永久性居民，今日（10日）起可以申請辦理「《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，中旅社的證件服務中心特設專櫃方便有關申請人辦理。



以往非中國籍的港澳永久性居民前往內地時需要出示護照等證件，經人工查驗通道入境。馬來西亞籍的港人預約到首日申請的機會，帶同子女人士辦證，表示以往入境需要輪候1小時，希望申請到通行證後，可以使用自助查驗通道過關會更快捷。另有巴基斯坦籍的港人指，曾試過入境時經常被無故扣查2至3小時，嚴重影響行程，期望申請通行證後，經自助過關會減少不便。



非中國籍的港澳永久性居民可到中旅社申請通行證。（香港01攝）

位於九龍灣的中旅社設兩個櫃位（右邊兩個），協助非中國籍永久性居民處理申請通行證事宜。（香港01攝）

位於九龍灣的中旅社設兩個櫃位協助非中國籍永久性居民處理申請通行證事宜。（香港01攝）

國家出入境管理局本月1日公布，7月10日起港澳永久居民中的非中國籍人士可獲簽發《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，證件有效期5年，不限國籍及行業，持證人每次可停留不超過90日，作商貿洽談及旅遊休閒等。

非中國籍的港澳永久性居民今日起可到中旅社申請內地通行證，申請人需要先在網上預約，填寫相關資料，再於預約當日到中旅社辦理手續。

今早在九龍灣的中旅社所見，設了兩個專櫃協助非中國籍永久性居民處理申請事宜，一早便有不少市民到場辦理。

位於九龍灣的中旅社受理申請非中國籍內地通行證事宜。（香港01攝）

馬來西亞籍的陳女士帶同十多歲兒子一同到場辦證，她指過程順暢，在網上填寫資料時亦沒有太大困難。陳女士以往用護照到內地，過關時排隊等候需時1小時，因為需要填寫表格，有部分旅客可能會到達櫃位才填寫，或有其他資料需要補填，關口職員亦會詢問每位旅客數條問題，程序比較耐。

她表示，以往每一、兩個月都會到內地一次，期望申請內地通行證後，經自助查驗通道過關會更快捷。

巴基斯坦籍的Ahmad Zeshan以前在內地讀書，現時差不多每一星期都會到內地探望朋友。他以往入境時經常被無故扣查，同行的巴基斯坦籍朋友亦遇上同樣情況，但持其他國籍護照人士卻甚少遇上以上情況。

巴基斯坦籍的Ahmad Zeshan指，以往入境時經常被無故扣查，同行的巴基斯坦籍亦遇上同樣情況，但持其他國籍護照人士卻甚少遇上以上情況。（歐嘉樂攝）

Ahmad Zeshan表示，即使以往持有學生簽證亦會被扣查，這樣會令行程受阻，因此希望盡快申請內地通行證，通過自助通道入境以避免再度被無故扣查。

加拿大籍關先生昨日（10日）看到網上預約仍有位，因此在第一日申辦證件。他表示，由預約到今天申請，都過程順暢。關先生每一至兩個月會到內地遊玩，他特意避開周末過境，但平日只會開兩個入境櫃位，排隊亦需要半小時，因此辦理內地通行證，希望可以加快過關時間。

加拿大籍關先生指，昨日看到網上預約仍有位，因此在第一日申辦證件。（歐嘉樂攝）

新措施下，香港非中國籍永久性居民，可向中旅行社申請內地通行證，五年內可多次往返內地，每次停留不超過90天，持證人士在過關時，毋須出示護照、毋須每次打指模及填入境卡，可經內地口岸自助通關。