通行證｜非中國籍永久居民今可申請 巴籍港人冀過關不再被扣查
非中國籍的港澳永久性居民，今日（10日）起可以申請辦理「《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，中旅社的證件服務中心特設專櫃方便有關申請人辦理。
以往非中國籍的港澳永久性居民前往內地時需要出示護照等證件，經人工查驗通道入境。馬來西亞籍的港人預約到首日申請的機會，帶同子女人士辦證，表示以往入境需要輪候1小時，希望申請到通行證後，可以使用自助查驗通道過關會更快捷。另有巴基斯坦籍的港人指，曾試過入境時經常被無故扣查2至3小時，嚴重影響行程，期望申請通行證後，經自助過關會減少不便。
國家出入境管理局本月1日公布，7月10日起港澳永久居民中的非中國籍人士可獲簽發《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，證件有效期5年，不限國籍及行業，持證人每次可停留不超過90日，作商貿洽談及旅遊休閒等。
非中國籍的港澳永久性居民今日起可到中旅社申請內地通行證，申請人需要先在網上預約，填寫相關資料，再於預約當日到中旅社辦理手續。
今早在九龍灣的中旅社所見，設了兩個專櫃協助非中國籍永久性居民處理申請事宜，一早便有不少市民到場辦理。
馬來西亞籍的陳女士帶同十多歲兒子一同到場辦證，她指過程順暢，在網上填寫資料時亦沒有太大困難。陳女士以往用護照到內地，過關時排隊等候需時1小時，因為需要填寫表格，有部分旅客可能會到達櫃位才填寫，或有其他資料需要補填，關口職員亦會詢問每位旅客數條問題，程序比較耐。
她表示，以往每一、兩個月都會到內地一次，期望申請內地通行證後，經自助查驗通道過關會更快捷。
巴基斯坦籍的Ahmad Zeshan以前在內地讀書，現時差不多每一星期都會到內地探望朋友。他以往入境時經常被無故扣查，同行的巴基斯坦籍朋友亦遇上同樣情況，但持其他國籍護照人士卻甚少遇上以上情況。
Ahmad Zeshan表示，即使以往持有學生簽證亦會被扣查，這樣會令行程受阻，因此希望盡快申請內地通行證，通過自助通道入境以避免再度被無故扣查。
加拿大籍關先生昨日（10日）看到網上預約仍有位，因此在第一日申辦證件。他表示，由預約到今天申請，都過程順暢。關先生每一至兩個月會到內地遊玩，他特意避開周末過境，但平日只會開兩個入境櫃位，排隊亦需要半小時，因此辦理內地通行證，希望可以加快過關時間。
新措施下，香港非中國籍永久性居民，可向中旅行社申請內地通行證，五年內可多次往返內地，每次停留不超過90天，持證人士在過關時，毋須出示護照、毋須每次打指模及填入境卡，可經內地口岸自助通關。