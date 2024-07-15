香港大塚製藥：創新產品與全人健康教育並重

大塚製藥—一個港人熟悉的名字，幾乎是日本優質藥品及營養保健品的代名詞，但原來香港大塚製藥有限公司 ( 香港大塚 ) 在推動營養保健品及製藥兩大業務同時，一直非常關注港人心靈健康，更特別在1999年成立「健康教育組」，融合各方的專業知識與實踐經驗，貼近港人需求，設計了一系列的健康教育內容，務求兼顧社會、身心靈及精神健康的發展，期望回饋香港社會及廣大市民。



「我們深深明白，身體健康與心理健康息息相關。」香港大塚製藥董事總經理上田浩司指出。他於2020年新冠肺炎疫情期間來港上任，見證本港經歷重大健康挑戰後的蛻變，同時間亦深深意識到，在這個關鍵且具挑戰的時刻，港人的心靈健康更加重要。

香港大塚製藥董事總經理上田浩司(Koji Ueda)。

他回顧，在疫情期間，學生被迫在家上網課，運動機會相對減少，對身體及心理造成影響。健康教育組當時邀請香港運動員拍攝互動短片，鼓勵一眾莘莘學子在家中也能積極運動。上田浩司笑言，自己年輕時也熱愛運動，所以推己及人，深深相信規律運動有助放鬆心情，是保持身心健康的良方，也是紓解壓力的有效方式，能激發各種正面能量。

遠端學習模式除了影響學生以外，亦增加家長及教師的壓力，因此，希望更充分發揮公司資源，為他們以至不同行業，推廣心理健康的重要性。

健康教育組早前舉行毛巾操拉筋活動。

關注DSE計劃 推廣身心健康

健康教育組在2023年特別推出「De-Stress-Express」(DSE) 計劃。顧名思義，其宗旨是為香港中學文憑考試的學生提供心理健康支援，減輕學生面對公開試的沉重壓力。該計劃於去年與香港情緒健康學會合作，舉辦了一系列研討會和工作坊。上田浩司表示，這些活動針對學生、教職員及家長，提供全面的心理健康教育，旨在幫助大家及早發現及正視情緒或心理健康問題。

這些一連串的活動，最終目標不限於學生，而是希望能為相關行業，甚至為各界，制定出更全面的解決方案，推廣心理健康的重要性。

寶礦力水特 教育地盤工防中暑

健康教育組於學校舉行補水講座。

提起大塚製藥，不得不提家喻戶曉的產品——寶礦力水特，該飲料在市場上屹立逾40多年。上田浩司指出，雖然寶礦力水特被廣泛認為是一種電解質飲料，但它的好處並不僅限於運動用途。

正如上文提及，大塚製藥希望關注不同年齡及人士的身心健康，因此在公眾教育層面上，健康教育組特別配合寶礦力水特的特點和定位，致力提升大眾對中暑及其他脫水相關疾病風險的認識，並強調維持水分和電解質平衡的重要性。自2014年，健康教育組已開展為地盤工人及戶外工作者，舉辦預防中暑講座，以降低他們在炎熱季節中暑的風險，提高對「補充水分及電解質」重要性的認識。

雙管齊下發展 促進健康福祉

大塚製藥兼顧大眾心理健康的發展，在促進患者健康及生活質量方面亦持續創新，製藥部門專注於未被滿足的醫療需求領域，包括神經科學、腫瘤學、腎科學和臨床營養。

上田浩司指出，這種雙軌並行的做法，使香港大塚能夠全面地為大眾的健康福祉做出貢獻。「正如大塚製藥董事長所說，希望大家在回望過去一世紀時，想到大塚製藥站在醫療保健行業的前沿，致力以創新及提供方案來應對當前健康問題，也能為人類預防未來的健康挑戰作好準備。」

上田浩司指出，雙軌並行的做法，使香港大塚能夠全面地為大眾的健康福祉做出貢獻。

(資料及相片由客戶提供)