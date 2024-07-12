樂天證券金業研討會　財金名人分析外匯市場走勢和金銀市場前景

世界各國多場選舉在即，加上地緣政治風險日益加劇，美國減息憧憬及日元下挫，環球經濟政局仍處於不明朗的狀態，令金匯市場持續動盪。樂天證券金業香港聯合樂天證券香港及瑞穗銀行日前舉行研討會，邀請瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師張建泰與香港城市大學特約教授曾淵滄博士，就外匯市場走勢和金銀市場前景進行深入分析和探討。



樂天證券香港及樂天證券金業董事長Ramir Cimafranca首先致歡迎辭，揭開研討會序幕。樂天證券香港為持牌經紀商，為全球客戶提供優質的交易平台及外匯交易服務，資金安全有保障。研討會以「金匯乾坤箇中尋 剖析美國減息憧憬及日元下挫對環球經濟的影響」為主題，首部分由瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師張建泰提供綜合全面的外匯市場前瞻與分析。他提到，美國通脹整體通脹從2022年高位9.1%，跌至3至4%區間，但與聯儲局2%目標仍有一段距離。

瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師張建泰指，市場預期美聯儲將在年底前減息1至2次，應有助縮小美圓與日圓利差。

張建泰續指，「自2022年3月美聯儲大幅加息以來，日圓一直走弱，美國通脹維持高企，有機會令利率維持較高位，令利差繼續擴大，最終令日圓受壓。聯儲局減息意向雖明顯，但通脹形勢並不容許大幅度減息。市場預期美聯儲將在年底前減息1至2次，應有助縮小利差。另外，日本實施貨幣正常化，遠離寬鬆貨幣政策也有助縮小利差，並支撑日圓表現。市場亦預期日本央行將在年底前加息兩次。」

香港城市大學特約教授曾淵滄博士醒投資者不要單以股票指數與美元衡量國際經濟。

研討會下半部由香港城市大學特約教授曾淵滄博士探討全球經濟與黃金市場形勢。他指，「大家要避免單以股票指數來衡量其成敗，同樣地，亦不要僅從美元角度來衡量世界經濟，這也是一個誤解。」他提醒投資者應以更加全面和客觀的視角來看待股票市場和世界經濟，而不是盲目地依賴單一指標。