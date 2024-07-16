都大物理治療課程獲專業認證　着重提升學生職場軟硬實力

人口老化及政府推動基層醫療下，香港對物理治療師的需求有增無減。為回應社會對醫療行業人才的殷切需求，香港都會大學（都大）於2020年開辦四年制物理治療學榮譽理學士課程，課程今年正式取得輔助醫療業管理局屬下物理治療師管理委員會的專業認證，及迎來首屆畢業生，具資格在香港以註冊物理治療師身份執業，亦可向香港物理治療學會申請成為正式會員。

攝影：歐嘉樂



先進硬件加強學生職前培訓

都大於日前舉行祝捷會，慶祝課程取得專業認證。都大校董會主席黃天祥博士工程師致辭時表示，大學感謝輔助醫療業管理局授予課程專業認證，亦有幸得到政府、醫院管理局（醫管局）和業界夥伴鼎力支持，為學生提供豐富資源和實踐培訓機會。

都大校董會主席黃天祥博士工程師致辭。

作為本港首間應用科學大學，都大致力為新世代提供多元進修的機會，通過提升硬件配套與完善課程設計，全面加強學生職前培訓。在教學設施方面，賽馬會健康護理學院設有五間先進物理治療教研室，涵蓋腦神經物理治療、心肺物理治療及模擬、骨骼肌肉物理治療、運動物理治療及生物力學和電療及輔助科技，協助學生了解物理治療工作實況。至於2022年開幕的都大物理治療中心，除了作為學生實習場所，同時亦有專業物理治療師為大學成員及社區人士提供物理治療服務。

物理治療課程畢業生分享學習體驗。

課外活動提升軟實力 實踐所學

應屆畢業生劉子心於中學患上脊柱側彎，於物理治療師的悉心治療下情況改善，自此決心投身行業。她表示，都大物理治療教研室的設備先進，緊貼行業趨勢，令她於物理治療診所實習時更得心應手。她更參與了不同的社會服務，例如到非政府機構提供講座及上門家訪，向公眾講解物理治療知識，從中提升溝通方面的軟實力，有助於將來工作與病人溝通。

都大校園設先進物理治療教研室加強學生職前培訓。

課程設計強調專業技能之餘，亦注重培養學生的同理心和溝通能力，應屆畢業生袁顯林認為這對將來與病人建立良好的治療關係至關重要。都大鼓勵學生多參與課外活動，從而擴闊視野，實踐所學。「我自小熱愛運動，明白到物理治療對提升運動員表現和預防傷患非常重要。曾於老師帶領下，為傷健帆船運動員提供運動恢復服務，令我將專業知識應用到實際環境中。一對一的出海過程中提升了我的觀察力、溝通能力與應變能力，為未來投身行業帶來寶貴的經驗。」

應屆物理治療課程畢業生袁顯林（左）及劉子心（右）認為都大為同學提供大量培訓和實踐機會。都大護理及健康學院物理治療系助理教授任子霆博士（中）指課程2024/25學年設50個一年級入學學額，申請反應踴躍。

兩位畢業生已獲醫管局聘用，將正式踏上前線，服務病人。都大護理及健康學院物理治療系助理教授任子霆博士指，首屆畢業生逾八成已獲聘用，而獲聘者中約九成投身醫管局，其餘一成加入非政府機構工作。課程2024/25學年設50個一年級入學學額，申請反應踴躍。任博士表示：「推動基層醫療需要各界攜手，其中物理治療師肩負復康及預防疾病角色，於人口老化的社會中需求更趨明顯，事業前景樂觀。都大物理治療課程透過小班教學設計，令師生關係更密切，導師可因應學生進度個別作調節及提供適切協助，令學生學習進度更理想。而都大將一如既往，積極培育健康護理專才，貢獻社會。」

（資料由客戶提供）