8.4全民運動日|免費康樂設施即日起SmartPLAY抽籤申請 內文附流程

「日日運動半個鐘 健康快樂人輕鬆」，家長與孩子一同參加體育活動，不但能夠強身健體，更可以促進親子關係。康樂及文化事務署（康文署）將於2024年8月4日（星期日）舉行「全民運動日2024」，巿民可由即日起經SmartPLAY以個人身份提交抽籤申請免費使用康文署的收費康樂設施。



即日起至22日提交申請 7月25日公布結果

「全民運動日2024」可免費使用的康樂設施將會透過「SmartPLAY康體通」以抽籤方式分配使用時段，市民可由即日起至22日期間登入「SmartPLAY康體通」系統提交抽籤申請。每份申請可包括三個抽籤選項，已提交的選項可在7月22日晚上11時59分前按「編輯抽籤選項」修改（必須再次確認聲明及「遞交申請」，以完成整個抽籤申請程序）。電腦抽籤分配結果將於7月25日公布，SmartPLAY系統會通知用戶成功中籤的段節。

如有剩餘時段，未獲分派免費時段的用戶可以「先到先得」方式，於7月29日上午7時起透過SmartPLAY系統預訂。值得留意的是，不論預訂方式（抽籤或先到先得），每人當日只可獲取一節免收費的康樂設施（不論類別）。

多元康樂設施及場地 免費予公眾使用

康文署當日開放轄下多項康樂設施，供市民免費使用，涵蓋室內康樂設施、戶外康樂設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻。

• 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆*、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室*、活動室、舞蹈室和單車賽道*；

• 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆*、射箭場*和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

• 公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及分別因改建工程及修繕工程而暫停開放的九龍仔游泳池和東昌街游泳池）；及

• 水上活動中心艇隻*（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

(*預訂這些設施的市民，必須持有相關的資歷證明。)

康樂及文化事務署在「全民運動日2023」於轄下十八區指定場地舉辦多項免費康體活動供巿民參與。圖示市民參加運動攀登體驗活動。

至於公眾游泳池設施則無須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候。不過要留意，名額先到先得，額滿即止。

此外，康文署亦呼籲市民當天準時到場，如未能於預訂時段首10分鐘內到場，將會即場給其他人士以先到先得的方式使用。如原租用人稍後到場，使用者亦須即時交還設施。如果市民未能取用已預訂的設施，需要最遲於前一天在「SmartPLAY康體通」取消預訂。

同日舉辦免費康體活動 線上線下同步進行

除了康樂設施，活動當日十八區指定體育館亦會舉行免費康體活動，市民憑活動券即可參加健康講座、健體閣、體育示範及同樂活動等。活動券將於7月22日起於康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發。

至於未能身處現場的市民，亦可以透過「全民運動日2024」專題網頁（https://www.lcsd.gov.hk/tc/sfad/2024/）及「康文＋＋＋」Facebook （https://www.facebook.com/LCSDPlusss）專頁收看運動示範，隨時隨地都可以做運動。

圖示康樂及文化事務署在「全民運動日2023」直播運動示範，鼓勵不同年齡和能力的市民安坐家中參與體能活動。

此外，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）將會在8月3日及4日上午11時至下午6時於觀塘市中心自由空間舉辦的體育節活動「城市體育嘉年華」設立「全民運動日」活動攤位，藉此進一步引起市民多參與運動的興趣，市民可瀏覽港協暨奧委會網頁（fos.hkolympic.org/zh/programme/event-list）了解活動詳情。為響應活動，十多間機構首次同步在8月4日舉辦多項陸上及水上免費活動或免費開放康樂設施給市民享用。詳情可瀏覽「全民運動日」的專題網頁(www.lcsd.gov.hk/tc/sfad/2024/organizations.html)。

有關「全民運動日2024」的查詢，可致電2414 5555或瀏覽專題網頁（https://www.lcsd.gov.hk/tc/sfad/2024/）。

(資料及相片由客戶提供)