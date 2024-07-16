DSE｜鄧炳強100分早餐勉勵考生放眼未來　陳茂波：成敗中磨練人生

今年中學文憑試（DSE）明日（17日）放榜，作為決定未來路向的重要關頭，考生難免感到緊張。政府一眾司長、局長連日來都為考生打氣。保安局局長鄧炳強今早（16日）就在Facebook貼上「100分」早餐，留言指「高分值得慶賀，低分亦唔代表人生失敗」，鼓勵考生放眼未來，今晚好好休息，放鬆心情迎接放榜。



財政司司長陳茂波則在上周日（14日）的網誌指，「公開考試的成績即使總結了過去的努力，卻肯定不能斷定同學的未來。」勉勵考生在成敗中磨練人生態度。



鄧炳強今早於Facebook貼上一腸兩蛋的「100分」早餐，發文鼓勵即將迎接放榜的考生。（鄧炳強Facebook）

鄧炳強貼「100分」早餐：考試總有高低分 好壞均為豐富人生體驗

鄧炳強今早於Facebook貼上一腸兩蛋的「100分」早餐，並寫上「考試總有高低分，高分值得慶賀，低分亦唔代表人生失敗，挫折都可以造就100分嘅人生。各位DSE考生，放眼未來，人生路上總有成敗得失，好與壞都係豐富人生嘅體驗。所以大家今晚好好休息，放鬆心情迎接放榜日。」，並在Hashtag打上「#希望所有考生都有滿分人生」、「#高分低分都係人生一小步」、「#最緊要清楚前路」等字句。

陳茂波：公開試成績總結過去努力 惟不能斷定未來

陳茂波則在上周日的網誌指，公開考試對考生而言無疑是人生一場考驗，又指考生多年努力學習和為考試拼搏的結果即將揭曉，「心情難免忐忑又緊張，既要考慮選讀的學科，又要為自己的前途作準備」。

（陳茂波Facebook）

陳茂波稱，公開試成績「即使總結了過去的努力，卻肯定不能斷定同學的未來。成績再好，都超越不過驕傲自滿帶來的自我局限；成績再差，都阻止不了創意與堅持迸發的無限可能。」他續指，運動員、創業者、藝術家等，都同樣對目標不懈堅持。寄語考生人生中難免有高低起伏，在成敗得失中磨練出積極堅毅的人生態度，必定終生受用。

蔡若蓮：未來非由成績單決定 堅持到底可成更厲害自己

教育局局長蔡若蓮亦在上周日於Facebook指，出席了DSE放榜打氣大會分享，又稱曾數度參加毅行，每次走到最後二十公里便筋疲力盡，要靠堅持，不斷消滅腦海中「放棄」的念頭走向終點。

教育局局長蔡若蓮上周日於Facebook指，人生路上會遇上不同挑戰，考生要提醒自己每次嘗試、努力，都會成為人生路上的寶貴財富。（蔡若蓮Facebook）

蔡若蓮指，人生路上會遇上不同挑戰，考生要提醒自己每次嘗試、努力，都會成為人生路上的寶貴財富；只要堅持到底，都會讓我們成為更厲害的自己。至於最後無論成績如何，都要感謝自己，因為已克服許多挑戰，經歷無數次考試測驗，蔡若蓮稱，「決定你們（考生）未來的，絕對不是成績單，而是堅持不懈的努力，積極樂觀的態度。」