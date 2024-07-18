設全港首條眼藥水無菌生產線　創新園企業正美藥品研先進治療產品

擁有60年醫藥製造經驗的正美藥品有限公司（正美），一直積極與國際標準接軌，建立全港首間及唯一獲PIC/S GMP認證在產的眼藥水與針劑藥物無菌生產線，備受國際標準認證。正美亦是現時唯一一間實現腸溶微粒技術的香港藥廠，這個先進的製藥技術可以使藥物不受胃酸和酶的破壞，確保藥物完整進入腸道吸收。正美亦正考慮計劃建立先進療法產品生產設備，以幫助癌症及其他不治病症患者。

攝影：陳葦慈



升級全自動智能化生產線 提升製藥品質

製藥行業必須遵循高度嚴格的標準，PIC/S GMP是目前全球公認最嚴謹的製藥標準，要求藥廠從製造源頭開始把關，加強管控其原物料、廠房、設施與設備及製作過程，並執行嚴密的製造與品質管制，確保市民用藥安全。正美是香港製藥商會（HKPMA）的創始成員之一，一直提倡行業規範化發展。負責監督PIC/S合規及質量管理的鄭香郡博士（Celine）表示，正美於大埔創新園擁有6條生產線，目前提供超過300款註冊產品，未來會透過成熟的無菌生產技術，希望加速先進療法普及化，為頑疾患者帶來新藥新希望。

Celine是正美藥品母公司雅各臣科研製藥有限公司首席合規及科技總監，亦身兼香港製藥商會會長，以及香港藥劑業及毒藥管理局的註冊獲授權人。為提升製藥品質，並健全藥廠管理制度，正美利用4年時間，培訓人才並升級軟、硬件設備，將本來無菌車間的半自動化生產工序變成全自動智能化，人手需求由50%降至10%，令生產線的人手調配更高效靈活。「愈少員工進出車間便愈能減少污染，員工可安坐辦公室遙距管理，透過電子化監控第一時間解決生產上出現的各種問題。」

正美建立本地唯一受國際認證在產的眼藥水與注射液劑無菌生產線，正籌備建立一次性眼藥水的生產技術。

研發促進先進治療方案普及應用 造福大眾

近年細胞和基因治療在醫治和預防疾病方面取得重大進展，作為本港領先的製藥公司之一，正美正考慮建立先進療法產品的生產線，以幫助癌症及其他不治病症患者。Celine分享，現時先進治療方案價格高昂，一般人難以負擔，加上海外生產耗時，有機會耽誤病情。「先進治療產品的臨床試驗和生產需於具PIC/S GMP標準的車間中進行，正美於新型劑型與無菌生產的技術已非常成熟，希望能透過經驗分享貢獻業界，目標是透過本地生產降低成本，達至先進療法普及化，造福患者及其家人。」

於正美藥廠負責監督PIC/S合規及質量管理的鄭香郡博士（Celine）。

穩定生產基地 無憂推進創新製造

PIC/S GMP會定期更新及優化準則，Celine認為製藥業需與時並進，在面對設備更新和生產力優化的問題上，實施生產智能化變得十分重要。「大埔創新園給予正美一個足夠的空間建立高質量的智能生產基地，研發更先進的製藥技術，讓我們可以實踐創新製造。」除了有創新先進的製藥設備，正美亦建立良好的企業文化。Celine指，正美著重員工的個人和職業發展，「我們鼓勵員工勇於嘗試新想法、有『Can do』的精神和勇於承擔責任，以累積經驗，這樣才可以不斷追求卓越、面對各種挑戰和保障產品安全。正美至少有三成的員工工作了20年，有些更做到退休，藥廠營商不僅是為了利益，最大的願望是貢獻社會，正正是一份很有使命感的工作。」

正美從德國引入先進機器，是現時唯一一間實現腸溶微粒技術的香港藥廠。

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