DSE2024｜迎智慧醫療趨勢 東華學院醫療資訊及服務管理課程出路廣

提起醫療行業，大家可能只會想起前線的醫護工作，但隨著智慧醫療發展，醫療結合科技，如AI及大數據分析等，就可以在醫療過程中提供更準確、及時的病情資訊，為病人設計最合適的治療方案及更多元的服務，醫管局開發的流動應用程式「HA Go」，可協助病人管理其在公營醫療系統的就醫安排和健康管理等，就是其中一個智慧醫療的例子。然而面對智慧醫療趨勢，香港卻欠缺這領域人才，有見及此東華學院早在2022年9月推出醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程，讓同學可掌握健康科學、醫療資訊管理和服務管理等的專業知識，幾位現正修讀課程的學生就分享課程內容有趣實用，對日後投身智慧醫療行業十分有信心！



跨學科領域融合 引領專業發展

課程結合「醫療衛生專業」、「醫療資訊管理專業」及「醫療服務管理專業」，助同學成為明日專才

社會結構改變，「一技之長」或已不能滿足社會需要，醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程就結合三大跨學科專業，包括「醫療衛生專業」、「醫療資訊管理專業」及「醫療服務管理專業」，內容將包括醫療資訊科技、醫療服務管理及健康科學等，醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程主任伍時豐博士就表示課程培養的學生將成為醫療服務中的橋樑，需要與不同的專才如醫生、護士及治療師等醫護人員溝通，「所以學生一定要對醫療健康範疇有一定程度的認知。我們要求學生修讀健康科學，對病理和藥物等醫療知識有充分的理解，才能於醫院跟醫護人員有更好的對接。同時，我們的學生與護理系、物理治療及職業治療的學生會一起上課，修讀藥理及解剖等醫療知識，令他們可以有不同專業的知識及團隊精神。」另一方面課程亦著重醫療科技的應用，學院就配備了虛擬實景裝置助學生更了解人體結構。

Anthony 所指的醫療機械海豹，就是結合醫療資訊及科技與創意的例子。不少醫療機構及長者中心已應用治療機械海豹，為有認知障礙症患者進行輔助治療。

課程三年級學生陳卓僖 （Anthony）就表示課程培養了其創造力，他指：「因為醫療科技也要有創意，就好像醫療機械海豹，它結合了科技元素可以改善病人的精神健康，我們可以結合科技與健康的元素去研發或生產出新的健康產品去幫助有需要的人，另外，我們亦可以透過醫院管理的工作去發現及幫助更多有潛在需要的病人。」

學生受業界專業認可 72%學生完成實習續得兼職工作

Iris指醫療服務數據化將會是大趨勢，愈來愈多職位要求僱員擁有相關知識。

課程一年級學生樂詩韻 （Iris）亦表示希望畢業後可以結合這科管理和資訊科技方面的知識，幫助到更多病人，「我知道智慧醫院是近年的趨勢，就業方向不僅限於成為醫生或護士，也可以通過學習相關醫療服務管理知識投身醫療行業。」伍時豐博士就補充課程內容除了經常透過接觸實際案例和參與不同項目，提升學生的解難能力外，亦會安排同學到本港各大醫院及醫療機構實習，數據顯示有72%的學生在完成實習後，亦繼續獲醫療機構聘用任職兼職工作，令學生可早在畢業前就做好職涯規劃。關於專業認可方面，Society for Health Administration Programs in Education (Shape) 已經認可本課程為於亞太地區的「課程會員」，以及本課程的學生及畢業生更可申請成為香港社區健康學院（HKCCHP） 的學生會員和準會員、香港醫務行政學院（HKCHSE）的準會員。

醫療大數據將是未來趨勢，東華學院與多間醫療科技公司合作，助同學更掌握如何運用大數據推動醫療科技及服務管理。

伍時豐博士指其實不止香港，全球都對醫療資訊專才十分渴求，除了醫院、醫管局及診所外，創科公司及醫療保險公司等亦需要大量相關人才，這些都造就畢業生大量發展機遇。課程四年級學生盧雯雪就以過來人身分寄語今年DSE的畢業生，「由於這科始終需要接觸很多不同的新科技，同時需要觀察市場環境的發展，如果你是一個洞察力強，自主能力高的人，都好適合報讀這個課程。」她更指選讀這科令她及同學們日後有機會成為醫療行業的幕後功臣，歡迎有志投身智慧醫療的同學仔報讀。

除了夠專業、出路多，東華學院醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程已納入香港特區政府SSSDP「資助計劃」， 4年總學費僅HK$85,480*！另外，東華學院更特設港幣4萬入學獎學金予入讀這科的同學。有意報讀的同學記得在7月18至20日經JUPAS 的個別指定時段內將課程排至Band A 以增加入學機會，更多的課程資訊可以到www.twc.edu.hk/bhism了解更多！

*已減免香港特區政府「指定專業/界別課程資助計劃」每年港幣45,810 以及應用學位課程資助計劃每年港幣5,000.

（資料及相片由客戶提供）