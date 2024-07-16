書展掃平書|ICBC聯合出版信用卡即減優惠 會場申請額外享50元書券

一年一度的書展快到了，近期《九龍城寨之圍城》、《繁花》等影視作品備受關注，大會今年就以「影視文學」為主題，漫遊光影文字間，相信很多書迷已磨拳擦掌，一次過網羅心頭好。除了多間參展商將推出優惠，坊間亦有專門針對買書的信用卡，在書展期間提供折上折優惠，這就是中國工商銀行（亞洲）與聯合出版集團共同推出的ICBC聯合出版信用卡，而且還提供餐飲、簽賬回贈、繳交學費等禮遇，照顧相當周到，快來一邊享受閱讀樂趣，一邊獲享全方位禮遇。



如果還未擁有這張「閱多閱慳」的信用卡，逛書展就要留意了。由7月17日至23日，凡於書展會場交齊資料申請ICBC聯合出版信用卡，即可獲享50港元聯合出版書券。同時，持卡人於聯合出版集團展位內，以ICBC聯合出版信用卡單筆消費滿300港元或以上，每日可享即減30港元優惠一次(以實體信用卡消費可享即減優惠，以虛擬信用卡消費則於消費後存入信用卡賬戶內)。聯合出版集團旗下包括三聯書店、中華書局、商務印書館、萬里機構、新雅文化和香港教育圖書等，不論是小說、散文，還是補充練習、兒童圖書均有折扣優惠。

如果大家不想在場內人迫人，在場外輕輕鬆鬆買書也不錯。由即日起至2025年4月30日，ICBC聯合出版信用卡持卡人可於聯合出版集團香港全線門市(包括三聯書店、中華書局及商務印書館)，每日享低至七五折購買聯合出版圖書優惠，或者低至七折餐飲優惠。

此外，持卡人於聯合出版集團香港全線門市消費滿300港元，每日可額外享即減30港元優惠一次。值得留意的是，要享用此優惠就需要用實體卡簽賬。

這張信用卡的迎新優惠也十分吸引。成功申請並獲批核首張ICBC聯合出版信用卡，主卡信用卡客戶即可享100港元聯合新零售電子文化禮券；在發卡後兩個月內簽賬或現金透支滿200港元或人民幣，更可獲200港元信用卡免找數簽賬額；如果簽滿1,500港元或人民幣，可額外獲享200港元聯合新零售電子文化禮券，即合共500港元迎新優惠。

另外，全港最大型網上書店「一本」推出了會員計劃「一本讀書會」，為愛書人提供豐富多元的優質文化藝術產品和體驗，例如名家講座、超過120本暢銷電子書免費閱讀等，以推廣閱讀。主卡客戶於發卡後三個月內使用ICBC聯合出版信用卡達指定簽賬額，可享半價購買「一本讀書會」付費會員一次。

說到閱讀的好地方，咖啡店一定上榜，隨便喝一杯拿鐵，悠然自得閱讀一本書，慢慢沉醉於文字世界。ICBC聯合出版Visa Signature信用卡就提供Pacific Coffee咖啡低至半價優惠。由即日起至2025年2月28日，持卡人於Pacific Coffee所有大專院校門店購買指定飲品，即可享正價半價，在指定門店購買指定飲品，亦可享正價七折。

書展不久後就是開學日，部分大專生將會收到學費單，ICBC聯合出版信用卡持卡人繳交學費同樣有優惠，即日起至2025年3月31日，以ICBC聯合出版信用卡經中國工商銀行（亞洲）手機銀行或網上銀行繳交指定學校之學費，可享額外2.5%信用卡免找數簽賬額。

除了以上的好處，憑這張信用卡於本地及海外簽賬消費，每簽港幣或人民幣1元，更可獲高達1.5%無上限現金回贈，而且港元及人民幣簽賬可合併計算，無論留港或北上消費都可以一邊消費，一邊賺回贈。

更多優惠詳情, 可瀏覽：https://bit.ly/44e0wA3或致電218 95588。

優惠受條款及細則約束。

(資料及相片由客戶提供)