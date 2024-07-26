《城市創科大挑戰》中小學組賽前培訓 全面提升參賽實力

第二屆《城市創科大挑戰》設有「山人有計」和「幫人有計」兩大副題，鼓勵參賽者以創新科技，應對社會難題，以推動香港未來發展。大會為小學組與中學組的入圍隊伍舉辦多場培訓活動，包括實地考察、原型製作與簡報技巧等，協助參賽者對兩大副題有更深入了解，以完善其創科方案，為即將舉行的準決賽做好充分準備。



小學組與中學組參賽者免費參加工作坊，接受相關副題「山人有計」（山系）及「幫人有計」（社區關愛）的培訓：

活動主題培訓 深化對議題的了解

選擇「山人有計」（山系）的小學組參賽者進行營地參觀，學習與露營相關的知識，例如導航和消防安全。而中學組參賽者則參加郊野搜索活動體驗，透過搜索訓練認識如何進行野外救援，在搜索領隊和郊野義務搜索隊（CVST）代表帶領下探索南生圍及髻山，擴闊視野，了解科技如何增進山野體驗。

中學組參賽者於郊野義務搜索隊（CVST）代表帶領下，到南生圍及髻山探索科技如何幫助搜索。

而選擇「幫人有計」（社區關愛）的小學組參賽者則透過黃金美饌教學及老人院探訪，了解護理人員及照顧者在照顧長者時面對的困難，更透過軟餐製作及老人院探訪，為長者預備不同質地的糕點，培養學生的同理心，也為設計出有意義的創新方案激發靈感。

小學組參賽者於黃金美饌教學及老人院探訪中嘗試製作軟餐，了解長者有機會遇到的進食問題。

初中組參賽者透過虛擬實境活動體驗，了解照顧者在家中照顧殘疾人士時面對的挑戰。高中組參賽者則藉著虛擬實境活動體驗和康復中心參觀，了解照顧者在照顧長者和復康人士的困難，並透過服務式學習了解科技如何改善復健者生活和支援護理人員的日常工作。

高中組參賽者協助身障參加者進行靜態和動態VR互動體驗，透過服務式學習了解科技在改善殘疾人士生活素質上的發展潛力。

原型設計培訓 驗證參賽方案

所有小學組與中學組入圍準決賽的隊伍於原型製作工作坊中學習一系列有助展示方案的科創小工具。擔任導師的香港設計師協會副會長許迅與學生分享原型設計循環和設計思維審查的概念，強調設計理念應以使用者為中心，並提醒參賽者關注使用者體驗和介面設計。

香港設計師協會副會長許迅於原型製作工作坊中為中、小學組參賽者分享原型設計循環和設計思維審查的概念。

簡報訓練 提升台上表現

生動及有效的簡報絕對是於準決賽脫穎而出的關鍵一環，為了協助小學與中學組入圍參賽者提升簡報技巧，大會安排了簡報技巧培訓工作坊，由香港浸會大學講師陳偉權主講。内容涵蓋演講準備、內容設計結構、引起聽眾興趣及展示成果等關鍵要素。透過構建清晰的論點及運用演說技巧，提升學生向大眾或評審進行簡報時的表現。

（資料由客戶提供）