《城市創科大挑戰》中、小學組準決賽在即 評審親授突圍秘訣
第二屆《城市創科大挑戰》以「香港有計」為主題，邀請各界就「山人有計」（山系）和「幫人有計」（社區關愛）兩個議題提交創科方案。大會共收到1,172項參賽方案，經首階段評審後，有220項方案入圍下一階段的準決賽，並接受連串賽前培訓工作坊，掌握致勝的關鍵技能。中、小學組參賽者想進一步於準決賽中突圍而出，便要留意兩位評審以下分享的參賽貼士，做好充足準備！
強調方案創新獨特性 主動擁抱新興科技
比賽鼓勵參賽者發揮創意，但學生設計方案時亦需考慮實際可行性和科學根據。小學組評審之一，香港資優教育學苑院長黃金耀博士認為，香港學生的創意思維與國際水平相若，比賽的目標是希望方案能具備切實可行性，解決實際社會問題。「參賽方案不一定由零開始，不妨從現有產品著手，針對其不足之處提出創新的優化方案。」他提醒學生於準決賽簡報上不需過多著墨基本背景資料，反而應花心思突出方案的獨特性和創新性。」
比賽目的並非只為勝出，學生能否於過程中有所成長亦非常重要。黃金耀博士指，「電子學習是新世代學生的必備技能之一，而未來將不斷湧現更多創新科技，學生應主動擁抱這些新興科技，並與家人或同學一起探索，主動積極的態度將有助增強自身的創新意識和實踐能力。」
宜言簡意賅 多練習助增強自信
現今學生生活忙碌，容易忽略了日常生活的小細節。中學組評審之一，香港科技創新促進組創辦人張詩翺寄語參賽者要保持好奇心，細心觀察身邊發生的事物，方能不斷提升自己對創新科技的興趣與認知。他以副題「山人有計」為例，「定位技術普及化便利生活，大家可思考一下如何善用科技，藉各項地圖應用程式提升登山的安全性，使市民能更享受登山活動。」
他相信，比賽具有深遠的意義，一方面從小培養學生的觀察力和解難能力，並運用創新科技去解決各種生活問題，更重要的是孕育學生積極參與社會建設的意識。「學生甚少有機會直接參與到城市建設的過程，比賽給予參賽者一份使命感，有助提升自我、增強對香港的歸屬感。」張詩翺期望，參賽隊伍在準決賽階段能做到言簡意賅，讓評審能快速掌握方案的重點，而要於簡報時表現自信流暢，事前預演尤其重要。
（資料由客戶提供）