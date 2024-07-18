《城市創科大挑戰》中、小學組準決賽在即　評審親授突圍秘訣

第二屆《城市創科大挑戰》以「香港有計」為主題，邀請各界就「山人有計」（山系）和「幫人有計」（社區關愛）兩個議題提交創科方案。大會共收到1,172項參賽方案，經首階段評審後，有220項方案入圍下一階段的準決賽，並接受連串賽前培訓工作坊，掌握致勝的關鍵技能。中、小學組參賽者想進一步於準決賽中突圍而出，便要留意兩位評審以下分享的參賽貼士，做好充足準備！



強調方案創新獨特性 主動擁抱新興科技

比賽鼓勵參賽者發揮創意，但學生設計方案時亦需考慮實際可行性和科學根據。小學組評審之一，香港資優教育學苑院長黃金耀博士認為，香港學生的創意思維與國際水平相若，比賽的目標是希望方案能具備切實可行性，解決實際社會問題。「參賽方案不一定由零開始，不妨從現有產品著手，針對其不足之處提出創新的優化方案。」他提醒學生於準決賽簡報上不需過多著墨基本背景資料，反而應花心思突出方案的獨特性和創新性。」

比賽目的並非只為勝出，學生能否於過程中有所成長亦非常重要。黃金耀博士指，「電子學習是新世代學生的必備技能之一，而未來將不斷湧現更多創新科技，學生應主動擁抱這些新興科技，並與家人或同學一起探索，主動積極的態度將有助增強自身的創新意識和實踐能力。」

小學組評審之一，香港資優教育學苑院長黃金耀博士建議參賽者花心思突出方案的獨特性和創新性。

宜言簡意賅 多練習助增強自信

現今學生生活忙碌，容易忽略了日常生活的小細節。中學組評審之一，香港科技創新促進組創辦人張詩翺寄語參賽者要保持好奇心，細心觀察身邊發生的事物，方能不斷提升自己對創新科技的興趣與認知。他以副題「山人有計」為例，「定位技術普及化便利生活，大家可思考一下如何善用科技，藉各項地圖應用程式提升登山的安全性，使市民能更享受登山活動。」

中學組評審之一，香港科技創新促進組創辦人張詩翺提醒參賽隊伍在準決賽階段要做到言簡意賅，讓評審能快速掌握方案的重點。

他相信，比賽具有深遠的意義，一方面從小培養學生的觀察力和解難能力，並運用創新科技去解決各種生活問題，更重要的是孕育學生積極參與社會建設的意識。「學生甚少有機會直接參與到城市建設的過程，比賽給予參賽者一份使命感，有助提升自我、增強對香港的歸屬感。」張詩翺期望，參賽隊伍在準決賽階段能做到言簡意賅，讓評審能快速掌握方案的重點，而要於簡報時表現自信流暢，事前預演尤其重要。

（資料由客戶提供）