觀塘綫7.28四站暫停服務｜替代鐵路綫選擇及免費巴士服務攻略

陪伴港人成長，出行必選的港鐵，為了維持高水平服務質素，將於7月28日進行一項重要的隧道大型資產更新工程，預計可於28小時內完成工程，7月29日頭班車開始恢復正常服務。7月28日觀塘綫來往太子至何文田站的列車服務將會暫停，不過呢4個車站其他路綫包括荃灣綫同屯馬綫會繼續維持服務。如果想行程無阻，出發前記得用MTR Mobile計劃行程，善用其他轉車站同替代鐵路綫，乘客亦可以選乘港鐵透過九巴提供的免費巴士服務！



7月28日港鐵列車服務安排

7月28日觀塘綫太子至何文田站暫停服務以配合隧道資產更新工程。

雖然觀塘綫四站包括太子、旺角、油麻地以及何文田站將會暫停服務，但其他路段，即調景嶺至太子、何文田至黃埔站以及其他鐵路綫，將維持正常的列車服務，乘客可以搭乘荃灣綫前往旺角和油麻地站，或者搭乘屯馬綫前往何文田站。

港鐵預計當日部分車站包括太子站乘客會較多，呼籲乘客使用其他轉車站，旅程會較舒適及容易掌握時間。

MTR Mobile計劃行程 善用替代鐵路綫同免費巴士

為方便乘客，大家出門前記得用MTR Mobile應用程式計劃行程，並善用不同轉車站和替代鐵路綫，而過海的乘客亦可乘搭其他路綫過海，一樣方便。

出門前使用MTR Mobile的「行程指南」功能及早規劃行程，享受舒適旅程。

同時，港鐵與九巴合作，為大家提供免費巴士服務。當天，油麻地至何文田之間的8號綫巴士全程免費，乘客上車不用拍卡；而油麻地至黃埔之間的30X號巴士，乘客可以在指定的巴士站上車免費乘搭，無需拍卡。

當天，油麻地至何文田之間的8號綫巴士全程免費，而在油麻地至黃埔之間的30X號巴士，乘客可以在指定的巴士站上車免費乘搭。

預計28小時內完成工程 翌日可恢復通車

港鐵預計在28小時內完成工程，觀塘綫預計於7月29日的首班車開始恢復正常服務。多個港鐵站，包括轉車站和旅客經常使用的車站，已貼出大型海報，港鐵亦分別於MTR Mobile、港鐵官網、香港Go搭港鐵小程序、車站和車廂廣播以及香港及內地的社交媒體等，持續發放關於當日列車服務資訊。

多個港鐵站，包括轉車站和旅客經常使用的車站，已貼出大型海報發放關於7月28日的列車服務資訊。

大型資產更新工程 更換服務超過40年金屬吊架

今次隧道大型資產更新工程，主要更換近油麻地站交叉渡綫隧道内超過50個由通車使用至今、已超過40年的金屬吊架，雖然吊架仍然運作良好，但考慮到資產周期及營運狀況，因此港鐵選擇進行全面更換，讓乘客出行更安心。

今次工程位置獨特且工序複雜，交叉渡綫頂部高度約為7米，比一般隧道高，並需要進行隔離、遷移和重置吊架下方的電纜、架空天線和組件，才能拆除舊吊架和安裝新吊架。這項工程需要花費較長時間，無法分階段進行。經過團隊反覆研究和周詳計劃，決定一次性更換超過50個吊架。為確保工程安全，7月28日當天，觀塘綫太子、旺角、油麻地以及何文田站的電力區間將需要隔電，因此該路段將無法提供列車服務。

今次隧道大型資產更新工程，主要更換近油麻地站交叉渡綫隧道内超過 50個由通車使用至今、已超過40年的金屬吊架。

(資料及相片由客戶提供)