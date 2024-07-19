愛動物由校園起 動物守護‧學生大使委任典禮　39學校設「寵愛閣」

教育小朋友尊重生命，可以由關懷愛護動物開始！為了讓更多學童可以從小接觸動物及了解動物的知識，並打擊殘酷對待動物的行為，警務處的「動物守護‧社區大使」計劃（簡稱：AWP計劃）進一步推廣到更多學校，並於7月13日灣仔警察總部舉行了「動物守護‧學生大使」委任典禮，當日一共委任了現場33間於校內設立「寵愛閣」的中小學及幼稚園，近150名學生成為「動物守護‧學生大使」，當中有19間學校為新加盟「寵愛閣」計劃的學校。警務處處長蕭澤頤致辭時表示「寵愛閣」自2022年推出後，至今參與學校數目已達39間，學生大使人數更超過400名！當日亦有不少老師及學生在場分享「寵愛閣」照顧動物的點滴，大家不妨重溫當日活動內容！

攝影師：羅國輝



城大獸醫學生成為「動物守護學長」，學以致用傳承守護動物信念

委任典禮上，處長亦委任城大賽馬會動物醫學及生命科學院獸醫學系的兩名一年級學生沈臻及沈澄為「動物守護學長」，沈臻與沈澄表示在成為「動物守護學長」後將運用大學所學到的動物知識帶到不同的學校之中，希望之後有機會到不同學校舉行講座，如果「師弟妹」有興趣成為獸醫，亦可以向她們了解相關的資訊。而AWP計畫隨著城大賽馬會動物醫學及生命科學院的加入，為不同年齡階段的學生大使提供更多樣化的訓練課程，輔助他們打造更完善的「寵愛閣」。

「動物守護學長」沈臻與沈澄（圖右一及右二）表示家中亦有飼養狗隻，想成為獸醫全因為自少喜歡動物又對科學有濃厚興趣。

特別委任中央諮詢委員會新委員，加入青少年發展的新元素

為了提供多元化的青少年發展體驗予學生大使，王槐裕先生MH (Benny)亦在典禮上獲委任為AWP計劃中央諮詢委員會委員。Benny一直都十分關注青少年活動，他分別在香港沙田區和荃灣區擔任青年活動委員會委員、少年警訊中央諮詢委員會委員以及沙田區少年警訊名譽會長會主席；而今年更加入了AWP大家庭，就計劃的推行及發展提出專業建議。

王槐裕先生MH (Benny)在典禮上獲委任為AWP計劃中央諮詢委員會委員。

「虐畜獸小劇場」全場互動學阻止虐待動物行為、適時舉報重要性

現場完成委任儀式後，警方更精心籌備了「虐畜獸小劇場」與現場的學生一起互動，打敗「虐畜獸」！劇場講述由於市民縱容殘酷對待動物行為，致使「虐畜獸」於人類社會日漸滋長，但通過現場所有學生大使共同努力揮動對抗「虐畜獸」的能量棒下，令時間重回「虐畜獸」蠶食人心之前，最終得以打敗「虐畜獸」，學生們都相當投入劇情，從中學習阻止虐待動物行為及適時舉報的重要性。

全場投入「虐畜獸小劇場」揮動能量棒，成功打敗虐畜獸！

動物守護‧學生大使委任典禮當日部分精彩花絮：

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「寵愛閣」深受學生歡迎 愛護動物以外學習更多

不少學生在日常生活中少有機會接觸動物，學校設立「寵愛閣」就讓他們可以增加認識動物、照顧動物學習愛護動物的機會。現時，39間「寵愛閣」學校一共飼養了超過20類動物，當中更包括水母、海馬、珊瑚、牛蛙、蠑螈、貓、蝴蝶、蜜蜂、蜘蛛、蠍子、蛇、龜及大量爬蟲類動物，物種之多更令人嘖嘖稱奇，令學生學習不同照顧方法及物種多樣性的重要。

有份上台參演「虐畜獸小劇場」的學生大使──聖若瑟英文中學中六學生鄧旻肇（Jeffrey）就表示家中雖然曾飼養過龜及魚類，但一直想接觸更多不同的動物，「幸運地學校設立『寵愛閣』，即我們學校的『生態角』，內有龜類、蜥蜴類、蛇類、兩棲類、昆蟲類、水族類動物及植物。這些都是日常少見的『寵物』，同時亦令我了解到完整的生態系統，譬如植物作為最底層的生產者，支撐其他作為消費者的動物等，這些都是書本以外的知識。」

聖若瑟英文中學「動物守護‧學生大使」中六學生鄧旻肇Jeffrey（圖中橙衫者）在委任典禮上亦有親身向警務處處長蕭澤頤介紹學校的「寵愛閣」特色。

聖若瑟英文中學的盧智剛老師就表示當初引入「寵愛閣 - 生態角」以爬蟲類為主，主要因為相對方便照顧，「從照顧不同類型的動物之中，同學們會了解到健康的動物需要一個良好的環境成長，從而知道愛護環境都好重要，另外我們學校亦想同學們了解到愛護動物不止於家中的寵物，處於大自然環境的動物同樣要人類的愛惜及保護。我們學校的AWP學生大使有逾30位，他們除了要照顧動物的飲食、清潔外，亦要為牠們的健康作紀錄，從中更可學習與科學、生物相關的知識，進行跨學科的學習。」學生大使Jeffrey亦補充，在「寵愛閣」他學到最多的是負責感，他指：「生態角有句「生命無等待」的標語，它提醒著我及同學們稍有懶惰或拖延，動物的生命都可能受影響，所以我學到作為主人便要履行主人的責任，不可偷懶。」

聖若瑟英文中學的「寵愛閣 - 生態角」有八大類動物類別，吸引不少學生主動成為「動物守護‧學生大使」，希望可以學習照顧動物。

委任典禮上，除了Jeffrey亦有不少學生大使向嘉賓分享自己在學校「寵愛閣」的經驗，不同學校的「寵愛閣」各有特色，除了貓狗外，不少學校都選擇飼養及照顧昆蟲類，如蝴蝶、蜜蜂，亦有海洋生物，如海馬、水母等，生物種類非常多元化。是次活動可見AWP計劃成功教育新一代愛護動物和熱愛生命的正向價值觀，如警務處處長蕭澤頤會上所示：「希望動物大使要將照顧動物當中所學到的經驗及共情力量，推展去到你身邊的同學同親友，並且與警隊同行，將「守護動物，尊重生命」的信息盡力宣揚開去！」

部分學校「寵愛閣」照顧及飼養的動物：

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大家對「動物守護．社區大使」計劃的活動有興趣，可到 https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多！

（資料及部分相片由大會提供）