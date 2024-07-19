餐飲及零售業中小企善用數碼轉型支援先導計劃　藉科技強化競爭力

市場消費模式迅速轉變，為本港餐飲及零售業帶來挑戰。有中小企認為香港競爭力取決於產品和服務質素，以及客戶體驗。為增強競爭力，他們決定迎合市場大勢，加入數碼轉型的行列，參加政府及數碼港推行的「數碼轉型支援先導計劃」，善用科技提升整體服務質量，開拓嶄新的宣傳渠道吸引新客戶。



數碼科技方案供應商Mark Technology（左）與日式燒肉店熊本燒肉（右）成功配對，提供WhatsApp收款營商方案系統。

熊本燒肉創辦人Terrance在銅鑼灣經營日式燒肉店，他認為在餐廳用膳的顧客較為重視食物質素及客戶體驗。然而，香港餐飲業普遍面對人手短缺、職員工作量過大，以致可能影響顧客的用餐體驗。在熊本燒肉店，每位職員平均負責數張桌子的服務，包括點餐、推薦菜式、送餐、收碟、結賬、處理外賣等多項工作。為提升餐廳營運效率，Terrance 決定申請「數碼轉型支援先導計劃」，並與數碼科技方案供應商Mark Technology 成功配對。他指出，申請該計劃的審批過程非常有效率，讓他得以盡快享受數碼科技方案為其業務所帶來的好處。

熊本燒肉創辦人Terrance申請「數碼轉型支援先導計劃」後，已迅速購置現成的電子支付系統及店面銷售方案，提升餐廳營運效率。

Mark Technology 為熊本燒肉提供WhatsApp收款營商方案系統，顧客只需掃描餐廳桌面或門外的二維碼，即可透過餐廳的WhatsApp進行點餐和網上付款。系統更會自動記錄顧客的餐飲習慣。採用新方案後，Terrance相信員工能減少時間處理顧客點餐及結賬的工作，可以更專注為顧客推薦菜式、送餐、進行交流等，提供更優質的服務。

Mark Technology商業經理王嘉欣指出，餐廳可輕易從系統中了解顧客的消費模式繼而進行適切的宣傳。

Mark Technology商業經理王嘉欣表示，公司向餐廳收取的每項訂單平台費較市面大型點餐外賣平台便宜。此外，餐廳可輕易從系統中了解顧客的消費模式，繼而透過WhatsApp向顧客發送適切的優惠資訊。

顧客只需掃描餐廳桌面或門外的二維碼，即可透過餐廳的WhatsApp進行點餐和網上付款。

熊本燒肉可以透過WhatsApp向顧客發送最新優惠資訊。

另外，中小企貝特思內衣創辦人張慧敏認為，內衣行業著重為顧客提供貼心服務。有見電子支付愈趨普及，決定申請「數碼轉型支援先導計劃」，藉此滿足顧客對多元化支付方式的需求。張慧敏形容計劃申請過程簡單，能讓貝特思內衣迅速與數碼科技方案供應商FoodBuyer成功配對及採用FoodBuyer提供的電子支付系統及店面銷售方案，以及線上推廣計劃。她表示自己沒有資訊科技的人脈或知識，因此未能掌握哪些數碼科技方案供應商較為可靠，而計劃中可供選擇的方案供應商已經過審核，令她省卻資料搜集及進行相關採購程序的時間。

貝特思內衣有見電子支付愈趨普及，決定申請「數碼轉型支援先導計劃」，藉此滿足顧客對多元化支付方式的需求。

FoodBuyer聯合創辦人朱創城表示，商戶可以將商品在FoodBuyer應用程式中上架，讓顧客與商店職員於聊天室直接對話、下單並進行線上付款，同時記錄客戶的喜好及個人需要。系統支援多種電子支付方式，包括Visa 、WeChat Pay HK、Alipay HK、轉數快等。FoodBuyer亦為貝特思內衣建立社交媒體專頁，方便客戶撰寫帖文內容及上載圖片。

數碼科技方案供應商FoodBuyer（左）與中小企貝特思內衣（右）成功配對，提供電子支付系統及店面銷售，以及線上推廣計劃。

FoodBuyer聯合創辦人朱創城（右）為貝特思內衣示範如何使用其應用程式。

張慧敏強調，新方案能減少她一半工作量。她說︰「以前我們在顧客付款後，會用紙筆記錄銷售款式和尺碼，然後再儲存於Excel，但因偶爾會寫錯，故難以追溯正確的客戶購物習慣。當公司面對龐大客戶群時，由於資源有限，我們未能應付。新方案能將顧客在系統付款後的有關數據自動儲存於系統內，使工作量大大減少。」

貝特思內衣創辦人張慧敏強調，數碼科技新方案可以減少她一半工作量。

FoodBuyer聯合創辦人朱創城表示，公司為貝特思內衣建立社交媒體專頁，方便客戶撰寫帖文內容及上載圖片。

為讓中小企更了解「數碼轉型支援先導計劃」，並挑選最能配合業務需要的方案，數碼港在7月5日連同其中20家獲納入計劃的方案供應商舉行「數碼科技方案展示日」，為餐飲及零售業中小企提供即場諮詢，並協助配對合適方案供應商，業界反應熱烈。數碼港未來會陸續舉辦更多相關活動，鼓勵及協助中小企進行數碼轉型。

數碼港行政總裁鄭松岩博士（前排右四）、數碼港首席公眾使命官陳思源工程師（前排右三）、數碼港創業家組總監蘇雅麗，與一眾嘉賓在「數碼科技方案展示日」合照。

數碼港連同其中20家獲納入計劃的方案供應商舉行「數碼科技方案展示日」，讓餐飲和零售業中小企即場與方案供應商交流。

合資格的零售業及餐飲業中小企只需要透過一站式網站（https://dtspp.cyberport.hk/）選擇心儀方案並遞交申請，毋須親臨數碼港辦事處。如有查詢，可電郵至 dtspp@cyberport.hk 或致電熱線 2599 7501 與「數碼轉型支援先導計劃」秘書處聯繫。

（資料及相片由客戶提供）