攝影師梁鎮宗涉非禮　求真空上陣被拒　模特兒拍跌膊相被拉下裙

曾與多名藝人合作的業界知名攝影師梁鎮宗，涉嫌在位於柴灣的攝影工作室，非禮一名女兼職模特兒，他今（19日）在東區法院否認一項非禮罪受審。事主X供稱，被告案發時稱要拍攝一輯「西裝褸入面扮真空嘅相」，X堅持用乳貼，被告即不斷指她穿崩。X後來換上吊帶長裙拍攝，被告再要求對方真空上陣獲同意。惟被告進一步要求拍攝「跌膊相」，期間又以整理衣服為由，將衣服拉至X肚皮位置。X事後懷疑，被告利用現場另一部相機拍攝其走光的照片。



被告梁鎮宗（39歲，攝影師），被控於2022年12月16日至17日期間，在香港柴灣永泰道60號工業城1期13樓14室 Gary Studio猥褻侵犯另一人，即X。

攝影師梁鎮宗(左)否認非禮女模特兒，案件在東區法院開審。(劉安琪攝)

事主X稱收到被告互惠拍攝邀請

女事主X供稱，她為兼職模特兒，拍攝風格偏向性感，亦曾拍攝偏向日常的照片。X續指，她於2022年11月收到被告互惠形式的拍攝邀約，即雙方都不會收取報酬。X隨即到被告的個人網站了解其拍攝風格，認為他是一名專業且奪獎無數的攝影師，故答應邀約。

達成共識拍西裝褸入面扮真空相

案發當日，被告表示要拍攝一輯型格且性感的照片，即一輯「西裝褸入面扮真空嘅相」。X與他達成共識，拍攝時下身脫去百摺裙僅剩打低褲，上身則僅穿著一件西裝外套和隱形胸罩。

被告指乳貼穿崩要求不貼

惟被告僅拍攝了數張照片後，兩度要求X換另一件西裝外套，更指隱形胸罩的拍攝效果不佳，稱：「可唔可以唔要？」X稱她有胸貼，換上後繼續拍攝。被告之後每拍數張照片，便重複指乳貼「穿崩」，著X可否不用乳貼，X則以這是她的底線為由拒絕。

指其他人拍攝都不用乳貼

被告之後持續每拍攝數張照片，便再稱乳貼「穿崩」，遊說X不要用乳貼，又指外國模特兒都不會使用乳貼。X聽罷提出將乳貼「痴過少少」，期間被告曾突然用筆指向X胸部，稱：「呢個位可唔可以再痴過啲」。惟在X整理乳貼後，被告仍繼續指其他人拍攝都不會用乳貼，X此時開始質疑自己是否很麻煩和不專業，但最終仍堅持使用乳貼。

認為被告是專業攝影師終肯真空上陣

X後來換上一件黑色吊帶長裙拍攝，初時她穿著隱形胸罩打底，被告指隱形胸罩在拍攝側身照時效果不自然，要求她脫下胸罩。X考慮到該裙能摭擋其胸口，又想到被告是專業攝影師，不認為他懷有惡意，故同意真空上陣。

被告突將X的衣服接至肚皮

被告之後表示想側面拍攝「跌膊相」，著X可否脫去一邊的肩帶。X聽罷照做，但有將肩帶在背後綁緊。被告見狀著X將背後衣服整理好，並突然上前用手觸碰X的背脊，沿著布料向其腋下延伸。X當下自然反應捉緊衣領並稱：「我自己嚟得啦。」。惟被告稱：「我喺你後面，見唔到你前面。」著X 面向其2點鐘方向的一部小相機，並突然手部向下拉一下，將X的衣服拉至肚皮位置。

小相機鏡頭打開但螢幕未有亮起

X感到十分錯愕，立即將衣服拉上。被告則重複說：「我喺你後面，見唔到你前面。」之後便離開。X此時留意到，該部小相機的鏡頭被打開，且一直面向她的位置，懷疑是否在錄影。不過她後來發現小相機的螢幕未有亮起，遂發訊息給熟悉攝影器材的朋友，查詢相機能否在攝影期間關閉螢幕。

X指被告收小相機時看來有心虛

由於朋友一直未有回覆，X又擔心離開便未能再追究被偷拍一事，便繼續留下拍攝以拖延時間，但以藉口覺得冷而穿回襯衫。期間，X曾表示想拍攝照片上傳至Instagram 。被告見狀立即上前欲收起該部小相機，X認為被告看上來有點心虛。她最後因擔心再留下會有危險，決定乘搭的士回家。

案件編號：ESCC 427/ 2024