香港公司144萬間創新高　財庫局指經濟穩步上揚　有留意清盤案增

公司註冊處今日（19日）發表的統計數字，在2024年上半年新成立的本地公司總數為66,734間。截至今年6月底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數達144萬間，數字創歷史新高。



財經事務及庫務局表示，統計數字證明香港的經濟環境繼續穩步上揚，在不同領域持續發展，百花齊放；本地公司及非香港公司的數字再創新高，充分顯示香港優越的營商環境，是海內外及本地企業發展業務的理想地點。局方表示，留意到今年6月的強制公司清盤案及破產案統計當中，有些數字較以往有所上升。



公司註冊處今日發表的統計數字，截至今年6月底根據《公司條例》註冊的本地公司總數達144萬間，數字創歷史新高。（資料圖片）

上半年增6.67萬間本地公司、501間非本地公司註冊

公司註冊處今日發表的統計數字表示，在2024年上半年新成立的本地公司總數為66,734間。截至今年6月底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數達1,440,935間，數字創歷史新高。

公司註冊處表示，今年上半年，共有501間非香港公司在香港新設立營業地點並根據《公司條例》註冊。截至2024年6月底，註冊非香港公司的總數達14,959間，亦是歷史新高。

有限合夥基金方面，在2024年上半年新註冊的數目為113個。截至2024年6月底，有限合夥基金總數為844個；開放式基金型公司方面，在2024年上半年新成立的數目為129間。截至2024年6月底，開放式基金型公司總數為371間。

公司註冊處今日發表的統計數字，在2024年上半年新成立的本地公司總數為66,734間。（資料圖片）

至於信託或公司服務提供者牌照方面，在2024年上半年，該處發出324個新牌照。截至6月底，有關牌照持牌人總數為6,974個。放債人牌照方面，在2024年上半年，牌照法庭發出75個新牌照，截至6月底，持牌放債人總數為2,193個。

財庫局：數字充分顯示香港優越的營商環境

財經事務及庫務局在同日表示，公司註冊處今日公布的統計數字，證明香港的經濟環境繼續穩步上揚，在不同領域持續發展，百花齊放。本地公司及非香港公司的數字再創新高，充分顯示香港優越的營商環境，是海內外及本地企業發展業務的理想地點。

財經事務及庫務局在同日表示，公司註冊處今日公布的統計數字，證明香港的經濟環境繼續穩步上揚。（資料圖片）

去年管理資產超過31萬億港元 淨資金流入接近3900億

在基金方面，香港去年管理的資產規模增長至超過31萬億港元，淨資金流入接近3,900億港元，按年大增超過3.4倍。開放式基金型公司(OFC)及有限合夥基金(LPF)的數字亦持續增長。截至2024年6月底，香港共有844個LPF及371間OFC，較去年同期增加32%及144%，足見基金業的發展勢頭強勁。

財庫局指，留意到今年6月的強制公司清盤案及破產案統計當中，有些數字較以往有所上升。財庫局重申，在「一國兩制」下，香港有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，令香港憑着「超級聯繫人」和「超級增值人」這無可比擬的角色，拼經濟、謀發展。財庫局會繼續與金融監管機構和業界緊密合作，採取多管齊下措施推動金融業持續發展，擦亮香港國際金融中心的「金字招牌」。