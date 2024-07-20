Microsoft死機｜快運有航班延誤十多小時　台灣客呻心情糟促賠錢

微軟系統昨日發生故障，機管局早上公布，機場全面恢復運作，HK Express香港快運的服務系統亦陸續復常，不過，今日仍有20班航班取消。有快運旅客受事件影響，航班延誤十多小時才起飛，但航空公司未有賠償，須額外花費入住酒店，批運「他們少賺一點，賠錢給我們」，有人亦揚言日後不再乘搭快運航空。



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旅客到達機場後才得悉航班取消 大表不滿 稱會追討賠償

受微軟系統「死機」影響的香港快運櫃位，今早陸續恢復正常運作，自助登機服務亦重新啟用，旅客早上如常辦理登機手續，櫃位人龍明顯較之前減少，有職員舉牌協助疏導。

香港快運多名乘坐飛往台灣的旅客大表不滿，稱昨晚到達機場後，才得知航班取消，等待兩個小時後才得悉航班延期，形容當時心情糟糕，須趕快回市區找酒店入住一晚。

台灣旅客唐先生則稱「很倒霉」，昨晚航班快要起飛，才知道需要延誤。（黎婉婷攝）

前往台中的台灣旅客黃小姐表示，事件令行程受影響，大呻要額外花費用住酒店，但快運拒絕賠償，聲稱是全球系統問題，她只能無奈接受。被問快運會否有更好的處理方法，她表示：「他們少賺一點，賠錢給我們」。台灣旅客唐先生則稱「很倒霉」，昨晚航班快要起飛，才知道需要延誤。

前往高雄的台灣李氏夫婦表示，航班延誤令他們額外花費了約1千多元港幣住酒店，形容心情很糟糕。（黎婉婷攝）

一對前往高雄的台灣李氏夫婦表示，航班延誤令他們額外花費了約1千多元港幣住酒店，形容心情很糟糕，稱回到高雄後會繼續要求賠償，強調以後不再乘搭快運航空。

旅客特意提早3小時辦理登機手續 稱事情難以預料

另外，有部分乘坐今日航班的旅客不受影響，飛往泰國的市民陳小姐與友人表示，為安全起見，今早亦提早3小時到機場。她表示，「冇諗過一間微軟公司會影響全世界」，事情難以預料，認為快運已盡力做到最好，「佢哋品牌都緊要，佢哋都唔想衰」。

辦理登機手績飛往東京的市民石先生不介意稍為花時排隊，他笑言「覺得幾好啊，可以同啲朋友傾耐啲計」，稱現場秩序一流，香港市民也守秩序。