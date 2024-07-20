女版傑青｜葉姵延不捨退役期待轉變　印裔高彥婷冀傳播女性力量

「2024全港時尚專業女性選舉」（女版傑青）今日(20日)揭曉。大會以「剛柔脫俗 由美如玉」為主題，十名獲獎者分別來自不同界別的專業人士，包括羽毛球運動員葉姵延 (黑妹) 、香港冰雪攀登代表龔子珊（包山后）及非華裔學術界代表高彥婷等。



羽毛球名將葉姵延鼓勵香港運動員：「輕裝上陣，創造奇跡。」（陳麗娟攝）

今年全港時尚專業女性的十位得獎者，分別有教育機構董事陳美珊、教師及課程總監高彥婷、攀冰運動員龔子珊、註冊護士及護理學系講師關靜文，藝人江嘉敏，律師、遺囑公司創辦人及首席執行人關天慧、醫生李菀容、企業家邵燕寧、物業投資及管理公司執行董事黃綺霖，以及退役羽毛球運動員葉姵延。

獲獎者之一的羽毛球名將葉姵延、形容自己是另類、強勁的進攻式羽毛球打發不太符合「剛柔」，不過能獲獎是對她過去運動生涯的肯定。她今年退役，不能作為運動員參與奧運比賽，但會成為幕後角色，評述奧運賽事。「雖然有不捨，但都係一定要面對嘅，開心同期待方向的轉變。」最後用一直勉勵自己的話語鼓勵香港運動員：「輕裝上陣，創造奇跡。」解釋道，奧運講求心態，水平相差不遠，將包袱拋給對方，自己就能輕鬆面對。​

香港冰雪攀登代表龔子珊鼓勵運動員：「享受過程，無論輸贏，不需要有內疚，你已經是Do Your Best了。」（陳麗娟攝）

香港冰雪攀登代表、有「包山后」之稱的龔子珊表示，冰攀在香港是一項很難訓練的運動，今次得獎是對她的肯定和激勵。自己冰攀中堅毅的精神，及作為護士的溫柔細心非常符合今年的主題。她鼓勵奧運選手：「享受過程，無論輸贏，唔需要有內疚，你已經是Do Your Best了。」

「全港時尚專業女性」歷屆以來唯一一位少數族裔得獎者——高彥婷。（陳麗娟攝）

高彥婷是「全港時尚專業女性」歷屆以來唯一一位少數族裔得獎者。她是香港土生土長的印度人，她求職曾因「非華裔」、「種族」被拒絕，但她從未放棄，如今成為教育界出色的女性代表。她堅信「learning through play」的理念，語言學習應是快樂及自然的過程。她目前正研究供非華裔的香港市民日常使用的點讀筆，用以買菜，看醫生等，希望幫助他們更好地融入香港。被問及印度女性地位時，她表示印度正在改變，女性的專業正逐步受關注，自己也會回到印度傳播女性的力量，「我在外國需要跳出另一個關卡，你地喺一個熟悉的環境可以更加成功。」

「2024全港時尚專業女性選舉」踏入第十四周年，選舉希望鼓勵及表彰本港女性在不同領域的貢獻，宣揚女性價值及創造更多正能量。通過獨立及專業的評審委員會，選出十名兼具時尚、專業及社會貢獻的傑出女性。