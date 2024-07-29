數碼港社創科技力量　惠及認知障礙症長者丶SEN學生及社福界

創科發展是近年政府大力推動的範疇，各行各業在科技的幫助下均得到突破性的發展。一向「以人為本」的社福界，近年亦紛紛採用「社創科技」（SocTech），即透過創新項目和服務回應社會需要，協助各個年齡階層的市民應對繁複的社會挑戰。數碼港作為香港數碼科技旗艦，一直培育不少初創，同時積極協助初創方案落地，並藉此推動社福界的數碼轉型，改善有需要社群的生活質素。



隨著人口老化、出生率下降和勞動人口結構變化，弱勢社群對各項社福服務的需求持續增加，社福界的負擔亦越來越重。 隨著「社創科技」概念在香港興起，數碼港近年積極協助初創企業與地區組織及社福機構接軌，合辦不同的配對交流及員工培訓活動，務求將創新科技真正「落地」、走進社區，服務普羅大眾。

當中，數碼港培育初創貝智人工智能 (Bridge AI)、大蒜科技 (Allium Technology)、Bull.B Tech透過科技分別助SEN學生學習更到位、為認知障礙症長者帶來更精準的安老服務、以及助社福機構管理更有效率。

累獲殊榮的人工智能技術 助SEN學生學習更到位

由Victor創立的貝智人工智能（Bridge AI）開發出一套智慧綜合治療與學習系統。這套系統結合行為分析和人工智能技術，搭配智能手錶實時監測學生的情緒狀態，提供即時的數據分析，設計出個人化的治療及學習計劃。系統目前獲得多間社福機構，如香港聖公會福利協會及政府部門的採用，服務過千名SEN學生，並正積極拓展至新加坡市場。他感謝數碼港全方位支援，無論是在資金、人脈網絡，或舉辦各種社區配對活動，都有助他們與不同的NGO開拓更多合作機會。

行為治療師Ceci稱:「對於有特殊教育需要的學生來說，在學校起步時可能跟不上同齡學生的學習進度。但是，透過應用行為分析技術和人工智能系統的輔助，我們就能幫助這些學生在學習上取得進步，並顯著改善他們的社交溝通技能。」

香港聖公會福利協會助理總幹事李美玲女士表示：「Bridge AI能全面自動化團隊的工作流程，從接案、評估、制定個別訓練計劃、進度檢討至年度評估，有助減低行政工作，大幅提升了整體的服務成效和效率。」

全港首創的智能認知訓練平台 緩解照顧者壓力

由大蒜科技 (Allium Technology) 開發的「腦動學」智能認知訓練平台，是全港首個專為認知障礙症長者設計的智能認知訓練平台。這個平台結合人工智能技術和貼近日常生活的實體工具，不僅能夠改善長者的認知能力，還可以幫助緩解他們的情緒和行為問題。系統利用大數據分析長者情況，實時調整訓練內容，使護理人員及家屬能夠更好地了解長者的狀況。這不僅有助於緩解照顧者壓力，同時也能提供更精準的護理服務。

大蒜科技創辦人 Elizabeth 表示，「腦動學」目前已應用於社福機構的長者護理中心和私人護老院等地方。其中，景泰寓（護理安老院）總監李淑琴女士大讚平台可以有效改善認知障礙症長者的行為和情緒問題，最重要是參與訓練的長者都變得更開心，有助減輕護理人員的工作壓力。

在創業的路程，Elizabeth直言數碼港是一個很有愛的團體，初創社群會互相分享資訊，數碼港的工作坊亦教曉她掌握市場推廣技巧，對她們團隊的業務發展，有莫大的幫助。

「星之子」利用大數據技術 助力NGO實現數碼轉型

Bull.B Tech的Classeek行政管理系統利用人工智能和大數據技術幫助NGO和辦學機構更有效地管理會員、義工，並簡化如付款、課程報名等日常流程，解決社福界如人手短缺和技術不足的痛點，助機構管理更有效率。公司創辦人、「星之子」陳易希表示，公司提供客製化服務，根據不同NGO痛點，提供最適合的功能。他說:「機構能透過Classeek更有效地管理人手，以及自動化地處理日常業務，從而能投放更多時間於強化服務質素之上。」他續說他的創業之旅始於數碼港，最大的得益是來自社群的協同合作。數碼港社群能夠互聯互通，並獲得很多商業配對的機會。

宏施慈善基金總幹事盧曼玲女士表示，Classeek使同事更易管理各種宣傳媒體,例如活動推廣或信息發放等。「在機構管理層面而言，Classeek讓他們能夠一次性瀏覽四個不同中心的數據資料，特別是活動或會員方面的大數據分析，從而提升整體的服務水平。對我們的幫助的確很大。」

社創科技需求持續上升 數碼港推動社福服務創新和數碼轉型

數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地 ，致力全方位支援數碼科技人才，推動各行各業數碼轉型。目前數碼港匯聚超過2,000家社群企業，其中770間智慧生活企業專注於教育科技、健康醫療、樂齡科技等範疇，推動社福服務創新和數碼轉型。

過去一年，數碼港便與業界（深水埗民政署、社聯等）合辦了6場配對交流及員工培訓活動，邀請了43間初創公司參與。截至目前為止，這些數碼港初創公司已經與包括非牟利機構、慈善機構和社企等非政府組織，達成347 個項目合作 ，受惠人次超過63萬 。

相信未來會有更多數碼港初創，為更多非政府機構提供服務和合作，令社會廣泛受惠，助力香港發展成更宜居且關愛共融的智慧城市。

（資料及相片由客戶提供）