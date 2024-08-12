威信停車場全面提升駕駛者出行體驗　引領綠色科技潮流

威信停車場一直致力於科技應用，以最新科技為停車場管理帶來革命性的改變，務求在數碼時代提升駕駛者出行體驗。例如現時擁有過百個停車場的大型免觸式泊車網絡，覆蓋全港。威信停車場旗下的60 kW超級快速充電站 ── Let’s Charge亦一直不斷擴充綠色能源網絡，更即將增設手機預訂充電服務功能，一方面能推動綠色能源，另一方面亦能提高電動車駕駛者在充電方面的便利。



免觸式泊車服務 極流暢出入閘體驗

為了提升駕駛者的出行體驗，令停車場管理進一步邁向智慧化和自動化的方向發展，威信去年率先推出免觸式泊車服務。駕駛者只需透過The Point手機應用程式啟動服務，進出停車場時，便會瞬間自動起閘，泊車費由預設於應用程式內的信用卡自動支付，讓駕駛者每趟旅程都有清晰紀錄，享受真正流暢無痕的泊車體驗。短短一年間，威信已在超過100個停車場提供免觸式泊車服務，積極讓智慧泊車模式全面普及化。

駕駛者只需透過The Point手機應用程式啟動服務，進出停車場時，便會瞬間自動起閘。

Let’s Charge超級快速充電站 ── 超方便預訂充電車位 全方位推動綠色能源

儘管現時電動車越來越受歡迎，現有的充電設施往往供不應求，電動車駕駛者時常為找不到合適充電車位而煩惱。威信停車場手機應用程式按駕駛者的需求，推出預訂充電服務，只要透過app即可輕鬆預訂，毋須浪費時間排隊或尋找可用充電車位，計劃行程變得更有把握！

只要透過威信停車場手機應用程式即可輕鬆預訂充電，無論身處車場內外，均可即時或提早預訂。

Let’s Charge充電站提供60 kW超級快速充電，按使用量收費，每度電$3，是快速充電性價比之選。威信為了簡化收費過程，更統一整合車牌識別和電子收費的系統，當駕駛者到達充電位後，無需掃碼或下載手機應用程式便能開始充電，系統會準確計算泊車費及充電費，駕駛者只須出閘時一次性付款，這不僅提高了停車場的營運效率，還為客戶帶來更便捷的充電服務。最新啟用的Let’s Charge超級快速充電站位於葵芳閣，鄰近食肆商場，位置方便。另外3個Let’s Charge超級快速充電站分別位於金鐘樂禮街停車場，銅鑼灣柏寧酒店停車場及屯門寶怡花園停車場，年內將有更多充電站投入服務。

IOS：https://apps.apple.com/hk/app/wilson-parking-hk/id1234893685?l=zh

Andriod：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wilsonparking&pli=1

（資料及相片由客戶提供）