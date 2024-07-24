Jobsdb by SEEK｜SmartHire及ProHire招聘方案　配對最夾僱主僱員

打工仔找好工難，而僱主招聘到合適的求職者亦非易事！Jobsdb by SEEK在去年11月公布的《2024招聘、薪酬及福利調查報告》數據指出，有30%的僱主打算在今年增加人手，但同時亦有69%的受訪僱主坦言在招聘上遇到困難，三大原因為難聘請相符技能的人才（60%）、薪酬預期超出預算（58%）和難聘請有相關經驗的人才（48%）。有見及此，Jobsdb全新推出的一站式個性化的招聘方案，結合Jobsdb的AI人工智能和大數據，務求既神速又神準地全方位配對僱主和打工仔！



SmartHire™ 有效降低請人成本、加速配對

為了幫助僱主更有效地找到相符人才，Jobsdb最近推出全新SmartHire™ 一站式招聘方案（下稱SmartHire™），在逾270萬個註冊求職者、囊括不同年齡和界別人才的龐大數據庫下，透過分析不同數據，包括履歷表、招聘廣告內容和僱主過去的行為等，評估求職者的合適性，從而為僱主提供個性化招聘建議，減省僱主需要逐個檢閱人才檔案的時間和精力。

SmartHire™ 的優點之一在於收費方式，是按成功招聘數量計算的單次收費模式（Pay-per-hire）。換言之，當僱主成功招聘到合適人才後，Jobsdb才會向僱主收取相應費用。對於較容易受到成本限制的僱主而言，SmartHire™ 提供更具彈性和更符合企業成本效益的招聘方案。

另一方面，SmartHire™ 由大數據及人工智能的革新科技驅動，再配搭Jobsdb人才顧問團隊的適時協助，能夠在招聘廣告需求和招聘環境層面，為僱主提供最專業的分析和建議，以及代表僱主聯絡最匹配的人才，率先招攬到最佳人才。對求職者而言，Jobsdb的人才顧問亦會在整個求職流程期間提供最個性化的服務，幫助求職者迅速找到心水筍工。

ProHire™ 為僱主有效解決高級職位人才需求

相比起SmartHire™，ProHire™ 所針對的是高級工種，或者是一些市場上較難以填補的工種和崗位。一般面對此情況時，僱主會透過多於一間獵頭公司尋找人選，在交接上所花費的時間及心力不少。Jobsdb的ProHire™ 正正針對這個痛點， 一站式由Jobsdb直接與獵頭公司溝通，上至篩選合適的候選人，下至面試邀約的工序，均可由Jobsdb處理，令僱主省卻更多時間，讓整個招聘過程變得更有效率。

ProHire™ 的優勢有三：其一是招聘速度，過百名與Jobsdb合作的專業招聘人員會按職位需求分析和篩選，以及透過主動接觸潛在候選人，快速找出合適人選；其二是彈性佣金，公司可按照招聘需要，為每一個職位的設定佣金金額，並且在成功招聘後才付款；其三是信心保證，Jobsdb作為招聘行業內的領先平台，僱主透過ProHire™ 的服務，便得到過百名專業人員進行招聘事務，無須親自重複招聘內容及要求予各間獵頭公司。

Jobsdb多元化服務緊貼香港求職就業市場

大部分港人對於Jobsdb的印象均是以投放招聘廣告為主，但近年來，Jobsdb推出各種新產品和服務，旨在幫助求職者和僱主更輕鬆地找到理想工作和合適人才。Jobsdb by SEEK 香港區總經理李政勳受訪時展望道：「Jobsdb by SEEK致力於為本地僱主和打工仔提供全方位且最適切的招聘求職解決方案。SmartHire™ 利用人工智能科技改革了以往冗長耗時的招聘流程，更精準地配對僱主及求職者；ProHire™ 則為僱主省去了與多間獵頭公司交接的工序。Jobsdb所提供的針對性招聘方案，均能個性化地為僱主和求職者雙方帶來更好的配對體驗、更好的求職及招聘經驗，以及更專業的建議。」

Jobsdb by SEEK 香港區總經理李政勳希望，SmartHire™ 和ProHire™ 能幫助求職者和僱主更輕鬆地找到理想工作和合適人才。

人才互相推薦獎賞 鼓勵人才主動出擊

Jobsdb在2023年公布的《環球人才調查報告：未來招聘趨勢》，曾指出有58%的香港求職人士屬於「被動型人才」，即甚少主動尋找新機遇，卻不抗拒好機會主動上門，同時亦有30%受訪者是在身邊親友或舊同事介紹下，接觸新工作機會。

特別一提，SmartHire™ 現正進行推廣活動，只要推薦朋友或自己申請指定#SmartHire™ 職位空缺，一旦成功受聘或成功推薦，即可獲得賺取$2,000獎賞*，希望鼓勵求職者主動出擊，覓到心水筍工！

如有興趣了解SmartHire™ 及更多，請即瀏覽：https://hk.jobsdb.com/page/smartreward

*優惠受活動條款及細則約束，只限活動期內。

（資料及相片由客戶提供）