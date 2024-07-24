共享基金會．東帝汶｜成功助政府防控登革熱　再推潔淨飲用水項目

全國政協副主席梁振英創辦的香港共享基金會，持續在「一帶一路」沿線國家提供醫療人道援助服務。今年1月，基金會在東帝汶展開「預防登革熱先導項目」，過去半年登革熱感染率比去年同期下跌一成；近日，基金會再與東帝汶衛生部簽訂「登革熱防控項目」合作備忘錄及「潔淨飲用水項目」合作意向書，冀助當地改善水質問題。



在梁振英和東帝汶總理夏納納的見證下，共享基金會總幹事陳英凝與東帝汶衛生部正式簽署「登革熱防控項目」合作備忘錄和「潔淨飲用水項目」合作意向書。（共享基金會提供）

2021年以來，位於東南亞的東帝汶持續爆發登革熱疫情，而當地政府沒有透過以化學噴藥減少帶病毒蚊子數量、釋放基因改造蚊子，消滅病媒蚊物種等方式抗疫。今年1月23日，共享基金會率先在東帝汶開展「預防登革熱先導項目」，向東帝汶衞生部捐贈大量防蚊物資，包括滅蚊燈、防蠅紙、蚊帳及快速檢測包，冀透過早期診斷、預防、保護及教育措施等多管齊下，協助當地管控疫情風險。截至今年7月，基金會已向該過14個省份派發超過1,670盞滅蚊燈、近3萬張滅蠅紙、近500個蚊帳，以及近1.8萬個登革熱病快速檢測包。

先導項目開展五個月後，東帝汶的登革熱確診個案較去年同期減10%。其中，首都帝力的個案較去年大跌46%。部分省份確診個案上升，基金會認為是快速檢測包奏效，毋需再把外省病人送往首都醫院進行檢驗，減少出現誤診及延誤治療的情況，有效分配醫療資源。基金會又相信，其防控手段可為即將迎來雨季的北半球國家提供可貴的公共衛生經驗。

今年7月中旬，共享基金會主席梁振英再次率領10多名工作人員到訪東帝汶，先後考察醫院、山區學校、教堂等，以了解防蚊物資的使用成效。在梁振英和東帝汶總理夏納納的見證下，共享基金會總幹事陳英凝與東帝汶衛生部正式簽署「登革熱防控項目」合作備忘錄至2026年，期間將會捐贈8.5萬個快速檢測包、800頂蚊帳、2,600個滅蚊燈、8萬張滅蠅紙，以及大量教育宣傳刊物。另外，基金會已在東帝汶設立辦公室，聘用當地員工。

梁振英率領共享基金會團隊與東帝汶總統奧爾塔會面。（共享基金會提供）

除了預防登革熱，共享基金會也在東帝汶開展首個「潔淨飲用水項目」，並與東帝汶衛生部簽訂合作意向書，初步將向醫院和教堂捐贈100台純淨飲水機，並會安排合格技術人員安裝，冀以此為試點降低因飲用水被病原污染而引起的各種疾病。

梁振英又率共享基金會團隊與東帝汶總統奧爾塔會面。奧爾塔表示，東帝汶獨立以來一直得到中國支持，與中國關係牢固，非常歡迎基金會的潔淨飲用水及登革熱防控等項目。

在東帝汶Maubisse山區，每天都有不少學生需要步行多個小時才能抵達學校上課。梁振英於今年1月到訪當地後，同樣由其創辦的「一帶一路」國際合作香港中心在陸港兩地發起募捐，並以善款購入一輛小型巴士贈予當地學校接送學生，另外再贈給當地一輛泥頭車，以支持教堂及學校的建築項目，冀令學生有更好的學習及活動空間成長。

共享基金會主力在亞洲的老撾、柬埔寨，以及東非的吉布提、西非的毛里塔尼亞和塞內加爾，執行「全面消除白內障致盲項目」，至今已經免費完成超過1.4萬例復明手術。就在五個月前，基金會着手開拓「登革熱防控項目」，先後在東帝汶、中老鐵路範圍佈置防蚊裝置。今年6月，梁振英把該項目帶到洪都拉斯，成為首個進駐當地服務的中國NGO。