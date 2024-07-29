「神還原」推車仔茶樓　軟餐點心重拾長者回憶中的人情‧味

香港目前逾30萬名長者有不同程度的吞嚥障礙，一般難以外出用膳。為讓這些長者尋找回憶的味道，享受食物的滋味和樂趣，煤氣公司特別聯同樂齡社企The Project Futurus舉辦活動，將安老院舍「神還原」為懷舊茶樓，再配合「軟餐」點心，讓長者大快朵頤。



不少有吞嚥障礙的長者，即使住在安老院舍獲得充分照顧，每天「吃什麼？如何吃？」仍是一大課題。傳統的糊餐在口感、味道均不算理想，長者往往表現抗拒。煤氣公司義工隊發揮創意，早前聯同社福機構舉辦了多場名為「流動五感大茶樓」的活動，精心準備了以茶樓點心為造型的軟餐，例如蝦餃、燒賣等，力求在保留食物原貌的基礎上做到容易吞食。

為了照顧有吞嚥困難的長者，「流動五感大茶樓」活動現場會提供點心造型的軟餐，讓他們也同樣可享受飲茶的樂趣。

活動的亮點之一，是把院舍用餐區「還原」懷舊茶樓的布置，由茶壺、茶杯等茶樓餐具，到點心紙及點心車等細節，以至義工的酒樓侍應、部長的服飾，都讓安老院的長者足不出戶便可到「酒樓」品茗。煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監李健明表示，此舉目的是務求長者有時光倒流效果，「活動除了讓長者重拾久違的『飲茶』樂趣，更希望在視覺、觸覺、嗅覺、味覺及聽覺五方面重塑茶樓場景，喚起長者記憶，重溫的不止食物味道，還有人情味。」

煤氣公司義工同事打扮成侍應，推著懷舊點心車為長者送上點心。

長者們感到如置身真茶樓一樣，樂在其中，喚起到酒樓品茗的快樂回憶。

讓一家人「同桌、同餐、同樂」

事實上，精美的軟餐不僅讓吞嚥困難的長者容易接受，甚至可能成為一個家庭維繫天倫之樂的重要載體。例如每逢端午佳節，中國人的傳統都會包糉吃糉，但市面售賣的大多數糉對於長者、尤其是有吞嚥障礙的人士而言，實在「無福消受」，為此，煤氣公司義工再次開動腦筋，特別推出「軟餐糉」，並送贈到社區、有需要家庭，旨在實現一家人能在重要節日、重要時刻「同桌、同餐、同樂」，共享天倫。

煤氣公司義工讓長者重拾記憶中「飲茶」的熟悉熱鬧場景和人情味。

長者們於「流動五感大茶樓」活動中，享受與家人「同桌同餐」和「一盅兩件」的樂趣。

公司的煤氣烹飪中心亦推陳出新，為推動軟餐飲食，惠及更多有需要家庭和人士，中心導師特別開辦了軟餐教學課程，幫助照顧者和有吞嚥困難長者的家人學會製作軟餐。

隨著本港人口結構的變化，「軟餐」無疑給予長者和有需要人士重新享受美食的機會，從而提升生活質量。煤氣公司將持續關注包括該領域在內的長者福利及照顧者課題，促進城市的友善與共融。煤氣公司深信，善待、關愛長者的今天，也正是善待這個社會和我們自己的「明天」！

（資料與相片由客戶提供）