上課時間靈活 最快5個月精通法國廚藝 奪法國政府認可IDE烹飪文憑

法國菜式以其獨特的風味和精緻的烹飪技巧而聞名於世，法式洋蔥湯、油封鴨、紅酒燉牛肉、馬卡龍Macaron還是法式千層派Mille-feuille，每一道都是世界級菜色經典！學習法國廚藝除了讓人瞭解法國烹飪傳統，更可以掌握刀功、煎炒、燉煮、烘烤和調味等的精湛烹飪技巧！由煤氣烹飪中心聯同Disciples Escoffier 法國廚師會合辦的法國 IDE烹飪文憑課程就一直深受港人歡迎及明星熱捧，畢業後更可獲得法國政府認可，為方便繁忙的港人，新一屆課程學習時間亦更靈活，無論是為增值自己或事業想有新突破，法國 IDE烹飪文憑課程都滿足到你需要！



提升廚藝同時擴闊廚藝社交圈子！無須抽身離港上課！課程設中文助教、性價比超高

無論你對法國傳統菜式、糕餅還是麵包類的烹飪有興趣，都可以在法國 IDE烹飪文憑課程找到你所想！因為一共有4類課程選擇，分別有「法國IDE烹飪文憑」、「法國IDE糕餅文憑」、「法國IDE烘焙文憑」及最新讓擁有廚師相關經驗人士進修的「法國IDE廚師精進文憑」，課程均由國際名廚或者米芝蓮星級大廚親自任教，比坊間不少由大廚「只做一次示範教學」就要學員落手的廚藝課程，法國 IDE烹飪文憑課程的大廚則會逐步教學，課程內容由淺入深，理論學習及實踐並重，即使是「零廚藝」經驗亦不成問題！

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而且課程特設中文助教，照顧不同英語程度學生，學生亦無須額外報讀英、法語言課程以達到指定程度才能入讀 ，大家不用擔心「跟唔上」、「聽唔明」的問題之餘，性價比極高！大家無須抽身離港上課，就可以得到法國當地專業的精湛廚藝，畢業後除了獲得法國政府認可，可到法國發展事業以外，課程更提供米芝蓮星級餐廳實習的機會，而且課程深受廚藝社交圈子歡迎，上課同時亦是拓展人脈網絡的機會！課程導師總廚就指：「餐飲業係關於人際網絡的行業，加入IDE意味住你將會加入呢個充滿活力的『世界廚藝社區』，我們會提供一個環境給大家，與充滿熱情的導師、校友、同學建立聯繫，更會幫助你在行內尋找就業機會，而你的廚藝之旅並不會在畢業時結束，反而將擁有終身的人脈網絡及無限可能性的開始。」

學習廚藝同時更可擴闊人際網絡，增加行內尋找就業機會。

新一屆的課程擁有更靈活學習時間及更快獲得專業資格，課程簡介會將於8月及9月舉行，大家不妨了解各個課程特色，再去報名參加簡介會！

「法國IDE烹飪文憑」全方位掌握法國菜烹飪技巧



課程以法國廚藝殿堂級大師Auguste Escoffier撰寫的「法菜烹飪聖經」《Le Guide Culinaire》為教學藍本，以循序漸進的方式，讓學員掌握刀具與食材運用、法國菜的烹調理念和技巧，以及造型設計等多方面的知識，學員需接受432小時的專業訓練，讓學員具備成為一位熟練法國廚師的資格。

上課時數：432小時（合共108節課堂）

價錢：HK$199,900

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課程由國際名廚或者米芝蓮星級大廚親自任教，循序漸進式教學！

「法國IDE糕餅文憑」手造經典法國糕點



課程提供經典法國糕點食譜的全面培訓，例如petits fours、millefeuille、gâteaux de voyage等，並同時培養學員利用現代的視野及創造力製作出高水準的糕點，決心成為甜品師傅的你，絕不能錯過！\

上課時數：432小時（合共108節課堂）

價錢：HK$169,900

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「法國烘焙文憑」助成法國烘焙大師



課程蓋由基礎的法國麵包知識到傳統和現代麵包製作技巧，從中更可了解咖啡廳的商業營運知識，304小時的專業訓練就令你成為法國烘焙大師！

上課時數：304小時（合共76節課堂）

價錢：HK$122,000

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「法國IDE廚師精進文憑」專業廚藝再升級



只要擁有3年或以上廚師工作經驗，及有一夥想讓廚藝再躍進的心，就可以報讀精進文憑！課程將在短短五個月內，傾囊相授各種法國美食菜譜和進階專業廚藝技巧，快速獲取法國執業廚師資格！

上課時數：168小時（合共42節課堂）

價錢：HK$89,900

課程查詢及報名：2576 1535 / 6928 5359 （辦公時間由上午9時至晚上7時）

電郵：towngas.cooking@towngas.com

更多課程內容可瀏覽相關網站：http://escoffier.towngascooking.com

（資料及相片由客戶提供）