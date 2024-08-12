保良局賣旗日2024 夥拍當代藝術家Michael Lau 推廣眾心行善精神

今年保良局賣旗日將於8月14日（星期三）於全港各區舉行，隨著時代變遷和社會發展，保良局賣旗日的活動也在不斷演變。今年保良局首次與本地著名當代藝術家、有「Figure教父」之稱的劉建文（Michael Lau）合作，以其畫作《擇善同行Kinder Together》為題，設計出一套6款精美的紙旗，以呼應保良局年度主題「以人為本 眾心行善」，為今年的賣旗日增添了不少亮點。早前，Michael Lau前往保良局屬下單位進行藝術體驗活動，聯同保良局龐董晶怡主席，與轄下康復服務首位註册展能藝術家黎衍麟一同進行立體拼貼畫創作。



感染力促首次合作 微縮畫作 向公眾分享正向能量

有「Figure教父」之稱的著名當代藝術家Michael Lau，多年來經常跨界合作，由香港至日本再到美國，以至拍賣行都能見到他的作品。今次他受保良局邀請，讓「保良局賣旗日2024」的紙旗採用其《擇善同行Kinder Together》畫作去設計。「這是我第一次與保良局合作，我很想幫助別人，因為我自己也曾經身處困境，沒有人幫助我。現在我有能力了，力所能及，我就想盡力去做。」Michael Lau說。今次不單是保良局與Michael Lau的首次合作，亦是保良局首次邀請著名當代藝術家合作，為今年賣旗日及紙旗增添不少色彩。

一套6款的紙旗，以Michael Lau的畫作《擇善同行Kinder Together》來設計。市民想收藏及做善事，就記得8月14日賣旗日去買旗！

「看到Michael的作品集後，我一見鍾情，便請他特別定制一幅畫。他了解我之後就繪畫了這幅畫，名字叫《擇善同行Kinder Together》，我覺得這幅畫非常有感染力。」保良局龐董晶怡主席憶起與Michael Lau合作的契機。「今年我擔任保良局主席，在任期結束前，我想為推動保良局善業做一些特別的事，便立刻想起了這幅畫。於是我立刻邀請Michael，是否可以引用這幅畫，把它印在紙旗上。」原畫作非常巨大，有2米乘2米，龐主席指為讓大眾一起欣賞到這幅充滿感染力的作品，便想到將其微縮成紙旗，以共享這份快樂。

保良局龐董晶怡主席（左）憶起與Michael Lau（右）的合作契機。

童心未泯擇善同行 理念相同一拍即合

「這幅作品的題目、畫面已經說明了一切——鼓勵大家一起去做善事。你看到這幅畫上有很多隻手，寓意向有需要的人伸出援手。畫上的心形圖案，鼓勵大家要做有意義的事情。我希望大家看到這幅作品時，會想起和其他人聯手多做善事、樂於助人。」Michael Lau說。

《花卉》系列出自疫情期間，那時大家都困在家裡，插花成了一種讓人感到快樂和充滿正能量的活動。Michael Lau在那段期間首次畫花，並將花擬人來畫，在花的中間畫上眼睛，賦予它生命和個性。這幅《擇善同行Kinder Together》便是出自《花卉》系列，色彩繽紛的作品充滿繁榮的景象，象徵了我們生活中的不同事物，而不同的花朵就有如不同種族的人，大家在共融的社會中可以懷著善心一起擁抱愛、快樂和正能量。「在我們人生旅途中，何不適時主動伸出援手，幫助有需要的人？」Michael Lau解釋這正正是《擇善同行Kinder Together》的靈感來源。龐主席又分享推動正向服務，支援青少年和照顧者的情緒健康，是保良局今年的重點服務之一，「我感受到這幅畫所傳達的正能量，畫面充滿歡樂，十分正面，很適合帶出我們今年的重點服務主題。」

凡透過線上賣旗捐款達港幣$2,000或以上，可獲贈印有Michael Lau《擇善同行Kinder Together》賣旗畫作的環保袋一個。紀念品數量有限，送完即止。

「我的創作基本上都是圍繞著童心世界，不論是之前的模型，還是現在的畫作，我都希望能『把玩具帶入藝術』，或者『把藝術元素帶回玩具』，兩者是緊密相連的。」因為充滿童心，Michael Lau認為自己是一個「大細路」，所以也特別關注小朋友及藝術教育。「夥拍當代藝術家的合作其實是保良局的第一次。Michael很關注小朋友，而保良局以「保赤安良」為宗旨，所以這次的合作可說是一拍即合。」龐主席補充道，「加上Michael是本地創作者，我覺得更加值得支持和予以推廣。」

保良局與Michael理念一致，促成了局方與藝術家的首次合作。

凡透過線上賣旗捐款達港幣$300或以上，可獲贈由保良局殘疾人士親手製作的手縫杯墊及特別版紙旗一份。紀念品數量有限，送完即止。

與保良局首位註冊展能藝術家交流 Michael︰應給予他們機會和平台展示自己

藝術具有超越語言的力量，能夠喚起人們內心深處的共鳴和情感。當藝術與公益事業結合時，能夠通過視覺和情感的雙重影響，吸引更多人關注和參與公益活動。

保良局首位註册展能藝術家黎衍麟是一名輕度弱智及自閉症人士。從小對藝術有天份的他，於2011年接受保良局夏利萊博士伉儷綜合復康中心的職業康復訓練。為了讓衍麟的藝術天份得以充分發揮，保良局特地安排專責手工藝的導師教導衍麟，亦鼓勵他嘗試多方面的創作。他的創作廣泛，有各類手作交通工具模型、手繩、日記簿及布偶公仔等等。Michael Lau與龐主席均對衍麟的作品深表讚賞。「特別喜歡衍麟以保良局為主題的作品，裡面有很多彩虹圖案，我覺得這代表在學員心目中，保良局是一個開心、有希望、有陽光的地方，這讓我感到非常欣慰。」龐主席欣喜地說。

龐主席及Michael Lau看到衍麟作品時表現興奮，稱衍麟的作品足以做一次展覽。

Michael Lau看到衍麟作品時亦表現興奮，「他是一個up-and-coming（嶄露頭角）的藝術家！他的作品很直率、清晰，沒有很多雜亂的東西，讓人非常舒服。我認為給他時間和空間，鼓勵他，讓他自由創作便可。」此外，Michael Lau亦希望社會能為展能及新晉藝術家提供更多的創作平台和機會，讓他們的創意得以萌芽。Michael Lau表示，其實很多展能及新晉藝術家都很有潛力並一直嘗試做喜歡的創作，只是欠缺機會和展示的平台。如果有人助他們一臂之力，會有助他們發揮潛能和追求理想。保良局積極為藝術家提供平台發展其興趣和事業，例如其「V54年青藝術家駐留計劃」，便是為本地及海外藝術家提供駐留、創作及交流的機會，讓藝術家可在寬廣的創意平台持續進行創作或研究。

龐主席及Michael Lau與保良局首位註册展能藝術家黎衍麟（左二）一起創作拼貼畫。

展能藝術家黎衍麟的作品天馬行空，充滿童趣與創意，保良局不單發掘了他的天份，亦為他提供了展示的平台，衍麟的作品多次在不同的市集中出現。

三人一同與畫作合照，並把畫作贈予Michael Lau。

賣旗日所得款項全數用於保良局各項服務

保良局賣旗日的行政費均由董事會全數承擔，收益將全數用於支持保良局的多元化服務及轄下三百多個服務單位，涵蓋教育、社會、青少年、康樂、文化及醫療服務，秉承著保良局146年來「保赤安良」的宗旨，為社會各階層人士提供適切的援助。

除了首位註册展能藝術家黎衍麟，保良局夏利萊博士伉儷綜合復康中心的院友們亦發揮了他們的藝術天份。

線上買旗

除了於8月14日當天買旗支持，今年保良局繼續加入電子捐款方式，讓大眾可以隨時隨地透過線上平台「買旗」。而即日起大家更可以以個人名義於網上登記成為線上義工，並自設籌款目標，以眾籌方式呼籲親朋好友捐款支持，共襄善舉。

活動詳情：

https://www.poleungkuk.org.hk/support-us/fund-raising-activities/flagday2024

捐款支持：

https://www.poleungkuk.org.hk/donation/po-leung-kuk-flag-day/

登記成為線上賣旗義工：

https://www.poleungkuk.org.hk/flagday/online/zh-hk/register

（資料及相片由客戶提供）