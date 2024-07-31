工作暑熱警告｜團體調查九成清潔工曾現熱疾病徵狀　倡檢討工作量

勞工處推出的《預防工作時中暑指引》至今已有一年，關注基層團體「關注草根生活聯盟」就該指引對多名清潔工進行問卷調查，發現有九成街道清潔工曾出現熱疾病徵狀，另有四成清潔工認為指引未能保障工友的健康，忽略清潔工的實際工作環境。團體建議政府檢討清潔工的工作量，或將指引加入投標書成為甄選外判承辦商的準則之一。



關注草根生活聯盟指出目前《預防工作時中暑指引》對街道清潔工的保障不足，忽略清潔工的實際工作環境。（關注草根生活聯盟提供）

關注草根生活聯盟研究街道清潔工對《預防工作時中暑指引》的理解和推行現況，以及在惡劣天氣下工作對他們健康的影響。該團體調查了93名在旺角區工作的街道清潔工，發現其中有22名受訪者仍未知悉該預防中暑指引，大約佔整體兩成半；另有10多名受訪者未獲公司安排發放便攜電風扇、手袖、帽子，和飲用水等降暑用品。

不過，調查亦顯示，即使有九成街道清潔工已獲公司在工作中提供便攜式風扇，仍有清潔工友出現疲倦、口喝、頭暈頭痛、體溫上升，與噁心、嘔吐等熱疾病徵狀；四成受訪者認為指引未能保障工友的健康。

九成街道清潔工在已經獲得公司在工作中提供便攜式風扇的情況下，仍有工友出現疲倦、口喝、頭暈頭痛、體溫上升，與噁心嘔吐等熱疾病徵狀；四成受訪者認為指引未能保障工友的健康。（關注草根生活聯盟提供）

關注草根生活聯盟表示，現時指引中，清潔工穿着不透氣保護衣，在暑熱警告生效下工作，才會每小時增加15分鐘的休息時間；但僱主若提供散熱設備（如便攜式風扇），便會向工友扣減出現暑熱警告時建議每小時15分鐘的休息時間。該團體續指，相關指引亦未考慮到清潔工需長時間、露天、體力、勞動的工作下，體內恆溫機制的失衡及佩戴口罩，導致中暑機會增加。

另外，清潔工的工作地點不固定、平均年齡較年長，亦會導致「暑熱警告」提示接收情況不理想。調查又顯示，近八成受訪者在暑熱警告發出時不會完全跟從指引休息，因為他們希望「早些做完回垃圾站休息」和「工作未完成，休息完要繼續工作」。這顯示工友工作量大，優先選擇處理工作，忽略自己的健康。

關注草根生活聯盟建議政府引入暑熱警告訊號的升級機制，如當黃色暑熱警告維持足夠時長，便會自動升級為紅色暑熱警告；暑熱警告工作時，佩戴口罩也能增加休息時間；於指引加入僱主通知僱員的建議機制；檢討街道清潔工的工作量；將指引加入投標書成為甄選外判承辦商的準則之一，將承諾切實執行指引成為中標的必須條件或成為加分項目。