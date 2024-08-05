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城市創科大挑戰｜中小學組準決賽 參賽者巧思妙計 爭奪總決賽資格
撰文：王玥晨
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第二屆《城市創科大挑戰》中、小學組準決賽已於7月20日在創新中心順利舉行，超過300名中、小學生帶同方案原型出席，場面熱鬧。經過嚴謹評審，入圍總決賽的中、小學組參賽隊伍將於8月10日在香港科學園競逐優勝者的殊榮，見證比賽邁向另一重要里程。一同來期待參賽者如何發揮無限創意，為城市創造更美好未來！
第二屆《城市創科大挑戰》以「香港有計」為主題，鼓勵參賽者就「山人有計」（山系）和「幫人有計」（社區關愛）兩個議題提交創科方案。比賽分為小學組、中學組、大學/大專院校組和公開組4個組別，共收到1,172項參賽方案。經首階段評審後，共有220項方案入圍7月的準決賽，最終選出最優秀的創科方案晉身8月10日總決賽，過關斬將競逐各組別大獎。
第二屆《城市創科大挑戰》總決賽將於8月10日（星期六）在香港科學園舉行，即場評選出各組別的優勝者，更特設現場公衆投票環節投選最喜愛獎項。密切留意大賽動向，以行動支持心水創科好計，見證香港未來創新者的誕生！
立即報名，齊來參與於總決賽同時舉行的「創科妙想嘉年華」，現場投票選出你最喜愛的方案！
（資料由客戶提供）