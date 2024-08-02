少訊首辦實彈射擊體驗　初嚐擎槍滋味　19歲女：打中目標富滿足感

少年警訊舉辦實彈射擊體驗日，兩名青少年在指導下，初嚐擎左輪、扣機板、私實彈。大學二年級生對射擊有濃厚興趣，感到實彈射擊與虛擬射擊截然不同；19歲女學生指扳機很重，難以扣動，成功開槍打中目標富有滿足感。



+ 4

大學生首嘗實彈滋味 燃點「男兒夢」

現就讀大學二年級，21歲的林浩程（Matthew）從小對槍械和射擊抱有濃厚興趣，得悉可以體驗實彈射擊，感到興奮以及緊張。看見導師示範，扣動板機，槍聲之大，「都有少少嚇親！」發現與之前體驗的虛擬射擊截然不同。體驗過程中，亦了解到原來警員射擊訓練，明白這些訓練並不輕鬆，而且要成為一個警察並不容易。

19歲的吳綺曦(Annie）首次射擊，成績不俗感滿足。（廖雁雄攝）（學員模擬進行射擊）

19歲女初試開槍 指扳機很重

19歲的吳綺曦(Annie）指，從未接觸過射擊，而且自己較少做運動，擔心自己體力不足，而感到緊張。她指，雖然扳機很重，起初難以扣動，但在教練指導下，亦成功開槍，而且大部分都能夠中靶，對成績感到滿足。

4. 32歲的李煒堅（中）作為示範指導老師，攤有17年射擊經驗。（廖雁雄攝）

32歲警曾出戰東南亞射擊錦標賽 受「神槍手」爸爸啟蒙

32歲的李煒堅，作為示範指導，同時他亦身兼二職，分別是警員及射擊運學員，自幼受任職警隊槍械訓練科教官的父親薰陶，而對射擊產生興趣。由15歲起學習射擊，17歲時，加入了香港射擊聯合總會，隨後更成為了香港代表隊成員，並多次參加東南亞射擊錦標賽，並取得了不俗的成績。他指射擊除了帶給他滿足感，更加訓練其「執生」及冷靜的心態，而這些特質在工作中發揮重要作用。

學習左輪手槍基本知識、靶場各種口令

第二場的實彈體驗日將於下周四（8日）舉行，今年共有24位少年，於去年於少年警訊獎勵計劃獲得金星的領袖或深資領袖進行體驗，警察射擊會安排訓練，及提供專業槍械教官教導少訊會員。

訓練內容包括講解靶場安全守則、紀律規範、左輪手槍的基本知識、靶場的各種口令以及射擊的具體流程。每位參加者可進行50發子彈的實彈射擊練習，一嚐當「射擊運動員」的經歷。