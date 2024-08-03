數字辦：11月辦3日3夜網絡安全攻防演練　內地專家指導

政府上周成立「數字政策辦公室」，數字政策專員黃志光指將推動政府數字轉型，預計「智方便」明年初加入小程式平台，整合不同部門的應用程式。市民日後用政府服務時，毋須重複填寫個人資料，並可自主控制授權分享其個人資料予哪些政府部門。數字辦亦計劃每年舉行一次大型網絡安全攻防演練，由內地專家指導，提升公私營機構不同系統的防禦能力。



政府上周成立「數字政策辦公室」，數字政策專員黃志光指將推動政府數字轉型，預計「智方便」明年初加入小程式平台，整合不同部門的應用程式。（資料圖片／余睿菁攝）

料「智方便」明年初加入小程式平台

數字政策專員黃志光在電視節目《有理有得傾》稱，數字辦將推動政府數字轉型，預計「智方便」明年初加入小程式平台，整合不同部門的應用程式。屆時市民可一鍵登入各部門服務，毋須連結到部門網頁。

黃志光期望市民日後用政府服務時，毋須向不同部門重複填寫個人資料，並可自主控制授權分享其個人資料予哪些部門。他又指，現時「智方便」支援超過350個政府電子服務，但近年數量仍在不斷增加。

黃志光強調，數字轉型以數據、市民和結果為本。行政長官要求由上而下推動，數字辦將推動各部門一定要使用「智方便」平台，目標在明年內所有支援身份核實功能都要支持平台。

政府上周成立「數字政策辦公室」，數字政策專員黃志光指將推動政府數字轉型，預計「智方便」明年初加入小程式平台，整合不同部門的應用程式。（資料圖片／余睿菁攝）

計劃每年辦大型網絡安全攻防演練 邀公私營機構參與

黃志光在節目指過往「智方便」登記程序較複雜，身份核實功能多。在入境處協助下，數字辦已推出新版本「智方便」，簡化登記程序，最快1分鐘內可完成登記。過程利用智能身份證芯片卡面的資料，只要手機支援近場通信係統（俗稱NFC），市民只須把身份證拍向應用程式，便能授權讀取卡面的資料。

數字辦計劃每年舉行一次大型網絡安全攻防演練，今年11月會在特定場地演練3日3夜，由內地專家指導，邀請10數個公私營機構加入。他舉例指，屆時會邀請專家分成紅隊和藍隊，譬如紅隊用盡所有方法針對參與部門的系統，嘗試作出攻擊和入侵；藍隊則協助參與部門，應對這些攻擊。數字辦期望提高不同系統的防禦能力，或遇到事故及攻擊時的應變措施及即時反應。

針對近日有公私營機構遭黑客入侵，數字辦將加強各部門資訊系統監督，將推出新措施要求部門高層加強對系統監督和問責，且每兩年要作整體性網絡安全系統評估和審計。此外，數字辦會安排突擊檢查及漏洞掃描，及早提醒部門有關風險。