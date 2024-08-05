本地新冠活躍度上升　醫院院舍現群組　劉宇隆：要加強衞生教育

本地新冠病毒活躍程度上升，不少醫院以及院舍爆發感染群組，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（5日）在電台節目表示，料這些小規模交叉感染與個人或環境衞生未做好有關，建議醫院及院舍加強衞生教育及院內管控。



劉宇隆也提到，現時流行的病毒KP.2、以及JN.1均屬Omicron的變異病毒株，針對這些變異病毒株研製疫苗，港府也有購買少量，預計年底到港，供高危人士接種。但他表明，疫苗不能防止感染，做好個人衞生才是最有效防止受感染的方法，又指不斷接種疫苗亦非永久手段，如每個人負起自己責任，做好個人衛生，帶來的效益會比「追」新變異株疫苗高。



疫情過後逐步復常,但院舍員工仍未敢鬆懈,持續配戴口罩,預防傳染病在院舍出現。(李輝提供)

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，最近不同監察數據，包括污水監測結果均顯示，本地新冠病毒活躍程度過去數周有所上升。

他指，新冠病毒在院舍、醫院的療養病房內有小規模交叉感染，相信背後原因與個人或環境衞生未做好有關，又指如社區有較多個案，市民探訪時亦有機會將病毒帶入院內，建議醫院及院舍要加強衞生教育及院內管控。市民前往探訪時，也應正確洗手、正確使用口罩，以保護院內人士。

劉宇隆表示，根據最近不同數據新冠病毒在社區內的確有所上升。他指，新冠病毒在院舍內爆發其中一個原因為個人衞生未做好，市民到院舍探訪時應正確洗手。（梁鵬威攝）

劉宇隆提到，現時流行的病毒KP.2、以及JN.1均屬Omicron的變異病毒株，不同藥廠針對這些變異病毒株研製疫苗，港府也有購買少量，預計年底到港，供高危人士接種。

他指出，國際間認同新冠疫苗能防止感染後出現重症及死亡，不過，疫苗並不能防止感染，做好個人衞生才是最有效防止受感染的方法。

被問到何時可暫停不斷接種疫苗，劉宇隆回應指，世界衛生組織仍在研究，續指香港會「跟大隊」，跟從世衛等組織的指引，而目前世衛仍建議高危人士接種針對新變異株的疫苗。

他也表明，不斷接種疫苗亦非永久手段，如每個人負起自己責任，做好個人衛生，帶來的效益會比「追」新變異株疫苗高。