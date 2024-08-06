皇玥流心月餅連續六年獲獎全球第一　全新流心陳皮紅豆沙幼滑回甘

皇玥流心月餅用料上乘，流心醬幼滑飽滿，難怪連續六年獲得「世界食品最高金獎」。今年，皇玥繼續積極創新，推出多款新口味月餅。當中，全新推出的流心陳皮紅豆沙月餅，流心餡入口質地細滑，香甜紅豆餡伴隨陳皮的回甘，如同品嚐上等陳皮紅豆沙般，令人一試難忘。



大師研發！一分鐘流心 室溫下呈現完美流心效果

皇玥集團餅藝大師、奶黃月餅始創人葉永華大師傅認為一個優質的流心月餅，流心餡的流動性是為關鍵。流心餡若過於流質，容易被吸收，使整個月餅過於濕潤，影響口感；相反若過於濃稠則會導致餡料凝固，失去流心效果。

經歷千錘百鍊，皇玥研究出不用加熱、在室溫下都能流心的「一分鐘流心」月餅，純對是月餅世一！

為做出最好的流心月餅，皇玥經歷上百次的研究和改良，掌握好材料比例，才做出「一分鐘流心」，成為全港首個流心月餅獲得世界食品「最高金獎」！其流心月餅做到室溫下都能呈現流心效果之餘，流心餡更會在1分鐘內緩緩流出，流動性適中，讓你隨時都可以細味流心月餅特有的絲滑口感，色香味俱全。

唯一流心月餅連續六年獲世界食品最高金獎

自2019年起，皇玥月餅連續6年在「世界食品品質評鑒大獎」(Monde Selection)中獲獎。有如此驕人的成績，全賴集團餅藝大師、奶黃月餅始創人葉永華大師傅及米芝蓮二星大廚黎永冠大師傅兩人匠心獨運，堅持嚴選優質材料，精心炮製優質的皇玥流心月餅及傳統月餅。在2024年「世界食品品質評鑒大獎」(Monde Selection)中，皇玥流心月餅及傳統月餅再度獲得最高級別的「最高金獎」，同時是今年唯一餅食品牌的月餅能獲得此最高榮譽，被受國際肯定。

皇玥連續6年獲「世界食品品質評鑒大獎」頒於最高級別的「最高金獎」，被受國際肯定。

全新口味月餅 嚐盡中秋滋味

今年，古天樂代言的皇玥推出全新的「流心陳皮紅豆沙月餅」，以珍貴的逾20年新會陳皮及頂級大紅豆製成，豆沙餡香甜幼滑，配搭甘香的陳皮紅豆沙流心餡，果香突出入口回甘，仿如品嚐一碗層次分明、香甜美味的陳皮紅豆沙。配上今年新出的寶石紅禮盒，更能凸顯「流心陳皮紅豆沙月餅」的矜貴，用來送禮夠體面大方。

皇玥推出全新的「流心陳皮紅豆沙月餅」用料上乘，不惜工本用上超過20年的新會陳皮，配上頂級大紅豆經細火慢熬，製成散發陳皮香的幼滑紅豆餡料及流心醬，甘香無比。

首度登場的「尋味流心雙輝月餅」禮盒，加入全新的「流心海鹽焦糖奶黃月餅」，焦糖醬加入海鹽提味後，平衡了焦糖的甜味，令整體甜度恰到好處。加上咸香的奶黃，鹹甜滋味互相交織，令味道更具層次。配上今年新出的青檸綠禮盒，感覺時尚又清新。此外，皇玥首創的「低糖流心奶黃月餅」及「低糖流心芝麻月餅」，採用天然麥芽糖醇，大幅減低糖份並控制在5%之內，採用嶄新的食材配方，加上獨特的烘焗製法，令月餅在低糖之下流心仍然如絲般柔滑和味道濃郁，做出不似低糖的低糖月餅，保留了風味與口感的同時，又更加輕盈健康。

「尋味流心雙輝月餅」首度登場，當中包括了全新口味的「流心海鹽焦糖奶黃月餅」。

皇玥首創的「低糖流心奶黃月餅」及「低糖流心芝麻月餅」，減糖但不減風味及口感，美味同時健康。

早鳥優惠！全店餅食月餅產品享買4送1

想一嚐皇玥流心月餅的滋味，就要趁早入手！現正皇玥推出全店產品買4送1優惠，月餅禮券亦已在網上商店及全線門市以早鳥價發售，想自奉及送禮，就即到皇玥網站ipastry.com.hk下載月餅產品小冊子，或到門店索取更多資料及試食！

▼▼▼多款口味任君選擇▼▼▼

（資料及相片由客戶提供）