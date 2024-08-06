中華煤氣綠色供應鏈金融計劃　推動價值鏈減碳　與供應商攜手雙贏

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）作為標普全球（S&P Global）在行業內企業可持續發展評估（CSA）評分「最佳1%」之中國企業，近日與滙豐簽署協議，共同推出「中華煤氣綠色供應鏈金融計劃」。這項計劃標誌著煤氣公司成為大中華區首家公用事業公司，將可持續發展表現與供應商付款服務掛鈎，同時進一步鞏固收集温室氣體（範圍三）數據的基礎，以積極回應香港交易所針對優化環境、社會及管治（ESG）框架下的氣候相關信息披露最新法規。煤氣公司期望與銀行合作提供綠色金融服務，鼓勵更多供應商參與計劃，在提升環境披露透明度、推動價值鏈減碳方面，為業界樹立標杆，展示如何在滿足監管要求的同時，攜手供應商實現可持續發展目標。



短數期、ESG培訓 提升ESG管理水平

「中華煤氣綠色供應鏈金融計劃」旨在鼓勵供應商滿足特定的ESG要求，而今次計劃善用了市場上不同平台進行數據統計，當中包括由香港科技大學及香港綠色和可持續金融跨機構督導小組合作研發的温室氣體排放運算工具，供應商若能滿足特定ESG要求，例如碳排放數據管理和披露，以及職業健康和安全等，便可獲得提前付款和更優惠的借貸利率。煤氣公司集團環境、社會及管治總監/集團企業事務總監李健明透露，相關貸款利率優惠分為三級，供應商滿足的條件越多，利率越低，參與供應商需付出一定的利息，但可以提前獲得貨款。

在評估參與供應商的ESG績效時，煤氣公司會要求供應商提供ESG數據，包括能源使用數據，將數據輸入到專門的平台上，平台便會自動計算碳排放量。經第三方核實數據後，供應商可就所提供的物料、服務或承辦的工程獲提前付款，而收款時間（即數期）較平時約30日至60日，大幅縮短三分之二，助供應商改善其現金循環週期，提升其融資能力。此外，煤氣公司亦會為供應商提供相關的培訓，全面提升其ESG管理水平。

李健明表示：「煤氣公司一直致力實踐ESG至業務的各個層面，積極與價值鏈上游的夥伴攜手減碳。今次通過推出『中華煤氣綠色供應鏈金融計劃』，我們希望可以起到帶頭的作用，進一步鼓勵供應商提高ESG管理水平，共同推進產業鏈的可持續轉型。同時，在ESG信息披露法規法例日趨嚴謹的大趨勢下，我們希望可以透過計劃，為收集企業温室氣體（範圍三）數據奠下重要基礎。」

目標5至10家供應商參與 借貸利率低於市場

計劃首階段的供應商主要圍繞爐具及管材，煤氣公司現時約有1,500個供應商，未來將計劃逐步擴展至更多供應商。其中一間參與計劃的供應商華英倫五金有限公司，其董事長助理余秀賢表示︰「我們與煤氣公司為廿多年的合作夥伴，年前早已逐步通過ESG相關考核，並利用S-Carbon平台監察減碳數據。今次參加計劃不但加強推動我們的ESG轉型發展，計劃更為公司的現金流帶來實質的利益，『數期』大幅縮短令我們提早獲得資金，優惠的借貸利率低於市場利率，有效減省營運成本。公司能夠將資金投放在改善工廠設備等，有助提升生產力及行政效率，同時加速公司在綠色低碳轉型的步伐。」

煤氣公司集團環境、社會及管治總監/集團企業事務總監李健明及華英倫五金有限公司董事長助理余秀賢分享計劃細節。

(資料及相片由客戶提供)