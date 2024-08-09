動物守護．社區大使計劃｜委員吳守基：喜見香港漸變愛護動物城市

有部份人類會傷害動物，是因為缺乏照顧動物的知識，以致使用不正確飼養方式及不適當的方法進行繁殖。另一方面，有部份人則因缺乏接觸動物的經驗及同理心，則令他們以為可以肆意施暴或隨意遺棄動物。為了提高香港人防止殘酷對待動物的意識，並增強對動物福利的關注，警方於2021年開展「動物守護．社區大使」計劃（下文簡稱：AWP計劃），一直積極參與青年及運動公益事務的吳守基先生（Wilfred）成為第一批中央諮詢委員會委員，他指：「童年的經歷，讓我深深明白向大眾推廣愛護動物訊息的重要性，當知道警方願意投入人力物力去教育公眾打擊殘酷對待動物的行為時，我亦立即答應加入計劃，希望為香港的小動物出分力。」



見證愛護動物文化在港普及 「愛苗」植小朋友心間

本為商人的Wilfred一直熱衷於不同的社會事務及公益慈善，當中包括青少年發展、學術界別、體育項目、醫療服務等範疇，現擔任中國香港排球總會有限公司會長、香港中樂團理事會成員、西九文化區管理局委任諮詢會成員等職務，其貢獻深得各界認同，並先於2004年獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章，2007年獲委任為非官守太平紳士，更於2019年獲頒授金紫荊星章。以為Wilfred涉足動物界的範疇，是因為家有寵物或從小與動物有過美好回憶，他卻笑言其實從小與動物的接觸不多，「在我小時候，家人曾經養過狗，我們發現養狗並不兒戲，需要專業知識，這令我深深體會到照顧寵物需要極強的責任感，要全面照顧牠們身心所需。在成長後，即使我沒有再飼養寵物，但身邊有好多朋友都有養小動物，當牠們是子女般愛錫，我亦不時會與毛孩們玩耍。而且在參與好多不同的的活動中，你會發現動物可以連結來自不同界別、背景及年齡階層的人；在動物身上，不同的人都可以獲得開心、快樂的回憶。」

Wilfred補充：「當年香港社會無論在動物福利或正確飼養寵物的資訊都匱乏，在街上更不時看到有貓狗被人虐打，我很慶幸現在大眾教育程度高了，人們懂得尊重動物，現在街上如有人打動物，大家都會立即叫停，甚至報警。」

Wilfred於2021年在時任警務處處長鄧炳強手上接過「動物守護．社區大使」計劃中央諮詢委員會委員委任證書。

Wilfred慶幸見證著香港愛護動物的風氣日漸盛行，惟有部分人士因錯誤的觀念而對動物造成不必要的傷害，「我從小有幸參與『少年警訊』及童軍等講求高度紀律及回饋社會的團體，令我深明『施比受更有福』的道理，長大後的我更積極投入社區不同面向的公益事務。因此，當我得悉『AWP計劃』的出現，可以凝聚社區愛護動物力量，提升大眾防止殘酷對待動物的意識，我立即答允參與。我特別欣賞計劃涵蓋學生教育的層面，包括委任『動物守護‧學生大使』及於校園建設『寵愛閣』等。我相信小朋友在童年時擁有接觸及認識動物的經驗，有足夠的動物知識下，長大後更能夠享受飼養動物的過程。同時，我認為教育的可貴是從小灌溉愛護及尊重動物的觀念，在耳濡目染下，這群未來社會的主人翁定能擁有同理心，並將其帶到人與人之間的相處，更會重視社會的可持續發展，珍惜人類社會與大自然的共生關係。」Wilfred深信AWP計劃可將這份「愛苗」植在小朋友心間，日後定能茁壯成長，成為驅動香港社會變得更好的動力。

Wilfred指自己明白飼養寵物是一生一世的責任，需付出好多時間陪伴牠們，但自己工作忙碌，所以未有飼養寵物，希望其他人在成為飼主前都要再三考慮，不要因為衝動而最終傷害到動物的權益。

助AWP計劃與更多不同界別機構合作 望守護動物活動盛事化

Wilfred在成為AWP計劃委員後，全力協助拓展會務，除了與其他參與計劃的政府部門、動物福利機構開會擬定不同的教育及宣傳活動外，他更發揮「超級聯絡人」的角色，連繫不同傳媒機構，廣泛報導創下不同世界紀錄的AWP活動。他亦協助促成AWP計劃與香港賽馬會及海洋公園之間的合作，一起舉辦不同的活動。「它們是香港著名的公益和教育機構，當我向他們的負責人介紹AWP計劃的願景後，大家都好樂意一起合作。」

Wilfred一直身體力行去支持AWP計劃的不同活動。

其中，海洋公園先於2022年借出場地予AWP計劃舉行「全城帶動」慈善尋寶活動，讓合共近1,000名參加者，連同超過200隻毛孩寓學習愛護動物知識於遊戲外，更在世界紀錄協會認證官見證下，創下「最多人同時擁抱狗狗」的世界紀錄；而今年於3月舉行的「香港海洋公園學院課程」，就有近300名來自不同幼稚園、小學及中學的學生參與，瞭解園區內動物的飼養方式。另一邊廂，香港賽馬會慈善信託基金亦於今年捐助警務處AWP計劃推展「賽馬會『集大使 成大事』計劃」的一系列活動，當中包括4月至5月舉辦的「社區流動教室2.0」，兩輛宣傳車走訪了全港十四間學校及不同寵物友善的公眾地方，透過電子遊戲教育大眾協助舉報與動物有關的案件、照顧寵物的生活細節及介紹計劃的背景，最終吸引超過8,000名市民參與。而於12月，計劃會在白石角海濱長廊舉行寵物步行籌款活動，再次為動物組織出一分力。

在Wilfred的穿針引線下，海洋公園於2022年借出場地予AWP計劃舉行「全城帶動」慈善尋寶活動，近1,000名參加者帶同他們的毛孩一起參與。

香港賽馬會慈善信託基金今年捐助警務處AWP計劃推展「賽馬會『集大使 成大事』計劃」一系列活動，其中「社區流動教室2.0」就有超過8,000名市民參與。

香港賽馬會慈善信託基金今年捐助警務處AWP計劃推展「賽馬會『集大使 成大事』計劃」一系列活動，其中「社區流動教室2.0」就有超過8,000名市民參與。

香港賽馬會慈善信託基金今年捐助警務處AWP計劃推展「賽馬會『集大使 成大事』計劃」一系列活動，其中「社區流動教室2.0」就有超過8,000名市民參與。

Wilfred表示樂見本地的大型機構都全力支持AWP計劃，一起向社會不同界別推廣「守護動物，尊重生命」的理念，此後他會繼續積極連繫各方合作，希望不久的將來可以把推廣愛護動物的活動昇華成香港盛事，令全港上上下下都可以感受守護動物的滿足感及喜悅，致力令香港成為世界級的動物友善之城及文明之都！

大家對「動物守護．社區大使」計劃的活動有興趣，可到 https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多！

（資料及部分相片由大會提供）