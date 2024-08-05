狂蜜病｜42歲女進食友人尼泊爾帶港蜂蜜後中毒　疑梫木毒素引致

一名42歲女子懷疑狂蜜病中毒，她昨日（4日）進食由友人從尼泊爾帶返港的蜂蜜後，出現唾液過多、頭暈、噁心等病徵，同日到廣華醫院急症室求醫及入院治療，現時情況穩定。衞生防護中心提醒市民應向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜。



衞生防護中心正調查一宗懷疑狂蜜病中毒個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心指，該名42歲女子昨日進食來自尼泊爾蜂蜜約一小時後，出現唾液過多、頭暈、噁心、嘔吐及嗜睡等病徵，同日到廣華醫院急症室求醫，並因低血壓及心律下跌，需入院接受治療，現時情況穩定。衞生防護中心初步調查顯示，病人進食友人由尼泊爾帶到香港的蜂蜜，個案可能由梫木毒素引致。

中心發言人解釋，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。

衞生防護中心建議市民採取以下預防措施：

－向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；

－棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感；及

－特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。

