康文署全民運動日2024逾21萬人參與　李家超到訪主要場館與民同樂

為推廣「普及體育」，康樂及文化事務署（康文署）自2009年起每年8月舉辦「全民運動日」，鼓勵巿民參與體能活動，培養運動習慣，建立健康生活模式。今年「全民運動日」已於剛過去的周日（八月四日）舉行，行政長官李家超與一眾嘉賓親臨大埔東昌街體育館參與活動，與巿民互動交流，分享做運動的樂趣。



行政長官李家超與一眾嘉賓大埔東昌街體育館，親身參與活動，與眾同樂。

「全民運動日」活動當日，康文署開放轄下大部分收費康樂設施供巿民免費使用；十八區指定體育館亦舉辦多項免費康體活動讓巿民參加。活動當日場面熱鬧，有超過二十一萬人次參與，包括逾十七萬人次使用免費康樂設施；逾二萬六千人次親臨指定體育館參加免費康體活動；另有逾一萬七千人次收看網上直播運動示範。

「全民運動日」每年均設有不同主題，今年的主題是「親子體能 與你『童』行」，冀透過舉辦多項運動示範及親子同樂活動，鼓勵家長與子女培養運動習慣，鍛鍊體魄，享受與家人一同運動的樂趣。

康文署亦於主場館─大埔東昌街體育館安排多項適合全家老幼參與的親子及體驗活動，包括︰專為兒童設計的電動賽車遊戲、新興運動「卡巴迪」體驗、虛擬維港渡海泳、親子籃球、奧運項目相關的活動、以及為殘疾人士而設的輪椅滾球共融活動等。市民參加親子活力操外，亦可參與健康講座及運動示範，場館內亦設有體質測試設備供巿民使用，以便了解個人體質特點，例如下肢肌力及平衡檢測及自我體質測試。現場所見不少家長帶同年幼子女一同到場參與，體驗各項有趣的運動和挑戰，響應大會「親子體能 與你『童』行」的主題，無論男女老幼都樂在其中。

李家超、楊潤雄到場探訪 感受場館熱鬧氣氛

李家超試玩場內活動。

李家超在嘉賓陪同下，於下午抵達大埔東昌街體育館，走訪不同的活動區，與現場的巿民互動交流，並向參與活動人士打氣，現場氣氛歡樂。除觀賞活動外，李家超在奧運直「擊」活動區中親自落場大顯身手，在遊戲中把手上的豆袋拋到港隊屢獲佳績的劍撃項目上，以示恭賀香港劍擊隊於2024巴黎奧運奪得兩面金牌。其後又與小朋友互動和合照，與巿民打成一片。

此外，其他同行的嘉賓如楊潤雄和徐曉露親身挑戰虛擬維港渡海泳，包括蛙泳、背泳及自游式，與市民一同感受傳統運動項目與虛擬科技互相結合的創新體驗。在探訪完結之前，李家超與嘉賓一同高喊「全民運動日」口號「日日運動半個鐘，健康快樂人輕鬆」，呼籲市民恆常鍛鍊，建立良好的運動習慣，保持身心健康。

楊潤雄和徐曉露體驗虛擬遊戲。

李氏一家每年都會全家總動員參與「全民運動日」，他們認為今年的活動特別好玩，尤以新興運動「卡巴迪」體驗最為刺激。

蕭女士(右)及楊女士(左)即將年屆70歲，兩位平時日日做運動，如跳舞和太極。她們從新聞得知有「全民運動日」所以結伴一起參與。

為響應「全民運動日2024」，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會在八月三日及四日期間於觀塘市中心自由空間舉辦體育節活動「城市體育嘉年華」，吸引了近4000多名巿民出席。場內特設康文署「全民運動日」活動攤位，有近700名巿民親身參與。此外，十多所機構於活動當日舉辦了多項免費康體活動或免費開放場地設施，參與人數約有1700人。

(資料及相片由客戶提供)