香港紅十字會｜極端天氣頻密出現　救助弱勢社群刻不容緩

以往提及全球暖化，大家或許只認為是溫度輕微上升而已，見不到其他影響，但近年問題已導致極端天氣頻密出現，例如是去年的世紀暴雨，足以反映氣候劇變帶來的破壞是前所未有。為了應對天災，香港紅十字會致力協助弱勢社群應對，如幫助劏房戶解決暴雨後的燃眉之急，甚至事後持續協助改善其居住環境，讓他們至少能有一個安全的家。



風季來臨之時 正是劏房戶惶恐之日

夏天來臨，是大家享受陽光與海灘的好時節，亦同樣代表颱風即將來襲。儘管不少人認為打風只要留在家中便能確保安全，但對於弱勢社群而言，此時留在家中或許更加危險。根據政府統計署2021年《主題性報告：居於分間樓宇單位人士》指出，目前全港約有21.6萬人居住在劏房，並以九龍區數量最多，而阿惠和女兒則住在觀塘雲漢街內街的劏房，此地是連當區居民也未必知曉的劏房村。

這間僅約百平方呎的長形劏房，是俗稱「黑房」的單位。廚廁均在大門邊，房中央一道小梯通往閣樓，小梯兩邊各放置一張墊褥，就是母女倆的睡床。阿惠憶述，去年剛從舊劏房搬進這裡後，便即刻遇上世紀黑雨。「當晚睡至半夜時，女兒突然尖叫彈起身，發現自己身體和所有床鋪被枕全部濕透。我立即起身開燈，看見整個閣樓有六、七處同時漏水，不是普通的水滴，而是水柱！」那一晚，她們用上所有器皿去盛水，用盡所有未濕的布衣去擦牆抹地，最後二人促膝坐在斗室裏等待至天亮。

阿惠和女兒則搬進這間僅約百平方呎的長形劏房，隨即便遇上世紀暴雨，全屋多個地方漏水。

香港紅十字會身體力行支援

為提升公眾應對危難事故的知識及技能，同時改善高危社群應對城市危難事故的能力，香港紅十字會社區備災服務積極向公眾推廣備災的重要性，透過不同形式的公眾教育和社區項目，傳遞各種備災基本知識。就著阿惠的緊急狀況，社區備災服務的職員立即進行家訪及需求評估，更陪同其女兒前往購買床單被褥、風筒和抽濕機等。阿惠表示：「面對一大堆濕衫濕被，全屋又濕透，我無計可施！幸好有香港紅十字會幫忙，我總算可以鬆一口氣，至少夜晚可以安心入睡！」

此外，香港紅十字會亦發現阿惠的家既無窗戶，門和冷氣又不能常開，二氧化碳濃度更是嚴重超標，因此母女倆仿如有家歸不得，寧願去公園或留在學校。社區備災服務職員Alva明言十分擔心她們的健康狀況：「為了改善她們的健康和生活環境，香港紅十字會為其添置冷風機、空氣淨化機和枱燈，亦提供有超市現金券讓讓她們購買健康食物補充營養。」

香港紅十字會支援阿惠和女兒購買冷風機、空氣淨化機和枱燈，改善其生活環境。

然而，並非所有弱勢社群都能夠像阿惠和女兒一樣，能夠及時得到援助，他們無時無刻都為未知的災難而感到遑遑不可終日，遇上極端天氣甚至會面臨生命危險。因此，香港紅十字會期盼港人能伸出援手，在颱風天來臨前，及早為社會上的弱勢社群提供不同的人道服務，如為高危社群安排合適的社區備災項目、家居改善工作程或備災教育活動：

除了能透過信用卡、支票、轉賬或直接存款進行捐款外，亦能掃描下列二維碼作線上捐款：

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