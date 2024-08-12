專訪｜胡楓孖曾孫跨世代合作　公開由細到大一招健康秘訣

今年已經92歲的胡楓（修哥）被稱為最強「90後」，早在前年就以90歲之齡創造全球華人最高齡舉辦大型演唱會的紀錄，今年4月又剛於澳門再開騷，7月更獲政府頒授銅紫荊星章，工作多多，活力有如「後生仔」！早前修哥獲AIA友邦保險邀請拍攝全新品牌活動平台「再想健康」（Rethink Healthy）的宣傳片，與11歲的曾孫Herbert第一次一起拍攝IG Reels，拍攝當日鏡頭後的修哥依舊精靈活潑，更跟大家大談自己的健康秘訣，豪言自己從小到大始終如一，全靠「一招」！



修哥豪言：我由細到大身型都好fit 健康全靠「無時停」

修哥在拍攝空檔都繼續把玩啞鈴健身，保持身手靈活。

現場拍攝所見，修哥腦筋十分靈活，與年齡差距達81年的曾孫Herbert，都毫無代溝，相處亦有如朋友一樣，曾孫首次面對鏡頭，表情不自然，修哥亦立即提點！而修哥在拍攝空檔，亦「無時停」，更把玩啞鈴，由身到心都健康過人。而不少人覺得要擁有如修哥般的健康、長壽的人生，必然是每日去健身、跑步，每天只吃健康食物，需要戒糖、戒澱粉質等，問修哥有沒有去健身，他笑言：「我由細到大身型都好『fit』！沒有肥過，我亦無特別去健身或者跟教練，更無買健身裝備。」修哥指自己從小就被大人說他好活潑，「我無時停，大人都沒我辦法，哈哈，我興之所致又會自己唱歌跳舞，好隨心，到現在我都依然『keep住郁』，所以好健康！我身體都習慣了，如果不周圍走反而不習慣。就是因為我咁多年都無時停，現在才可以繼續唱歌跳舞，更繼續開埋演唱會！」修哥指自己日行兩小時，平時應酬後回到家中，都會步行約 1小時幫助消化，才去睡覺，建議大家平常行多兩層樓梯、早兩個站下車，自自然然每日行多一點就足夠！

修哥後生激罕型英帥照片曝光：

修哥拍AIA廣告教曾孫過「健康長久好生活」

修哥與曾孫Herbert 有傾有講，毫無代溝。

修哥完全把運動融入生活中與AIA的品牌活動平台「再想健康」的想法不謀而合，大家無需跟其他人一樣每日去健身、跑步，因為每個人對健康的定義都有所不同。人人其實只要踏出一小步，每日行多一點，持之以恆，已經是健康一大步，難怪會找來修哥拍攝今次的廣告宣傳。而且拍攝現場所見，腦筋靈活的修哥更記得住現場工作人員的名字，令人驚訝！他指：「平常有充足睡眠，多些主動與不同人交流，心情自然好之餘，記憶力亦保持到！」

修哥鼓勵大家踏出健康生活的第一步！

問修哥為何答應今次廣告合作，他就指十分認同「再想健康」平台健康不只一種的理念，他自己與曾孫都不吃添加味精的食物，但後來發現原來避免進食濃味食物都不代表食得健康，明白其實健康有好多方法，每個人所需都不同，不應被「主流健康框框」限制，當中他就最欣賞平台中想改變大眾對健康的固有想法，笑指自己都沒有「6舊腹肌」，所以選擇與AIA合作， 推廣實踐「健康長久好生活」的理念並鼓勵更多人將健康融入日常生活，對健康重新定義。同時，希望曾孫都明白「健康」可視作把身體、心理、財務和環境健康之間做到平衡的狀態！

講了這麼久，修哥與曾孫Herbert合拍的短片已經在AIA instagram專頁及AIA Facebook專頁進行「首映」，大家快點去Like爆吧！

（資料及相片由客戶提供）