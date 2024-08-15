8.28東華三院賣旗日　首推「線上賣旗義工」線上線下多元化籌款

東華三院已創立154年，作為本港歷史最悠久的慈善機構，一直以服務市民為己任，緊貼市民不斷轉變的需求，在服務上推陳出新。東華三院每年皆會舉辦賣旗日，為轄下社會福利及教育服務籌集善款，以提升其服務質素及拓展新服務。今年該院賣旗日將於8月28日（星期三）上午在全港各區舉行，以「扭出善心」為主題，更首次招募「線上賣旗義工」，同時推出一系列社交媒體活動，吸引市民繼續支持，並了解東華三院的服務，弘揚行善精神。

攝影：陳葦慈



夥拍本地插畫師設計紙旗 傳遞行善喜悅

東華三院賣旗日2024再度夥拍本地藝術家PureHay，以時興的「扭蛋」元素結合動漫繪畫風格，設計出一套四款的紙旗，分別展示東華三院轄下醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務，傳遞東華三院154年來，服務範疇多元創新，不斷為市民生活帶來突破及喜悅，同時希望市民繼續支持東華三院，一起享受行善的樂趣。

東華三院主席鄧明慧女士表示：「一年一度的賣旗日是東華三院的重點活動，我們希望藉此機會令更多市民認識本院的歷史和服務，同時培養年輕一代的行善習慣，令香港的慈善精神薪火相傳。東華三院由10年前開始，已夥拍本地插畫師設計紙旗，以具創意的設計意念刻畫本院的服務，期望可吸引市民的關注及支持。」

東華三院主席鄧明慧女士展示今年四款以「扭蛋」為設計意念的紙旗。

善用社交媒體互動 鼓勵年青人行善助人

為了讓賣旗日更具互動性和趣味性，東華三院早前已開展一系列的社交媒體活動。東華三院行政總監蘇祐安先生指：「現代人日常生活已離不開社交媒體，我們除在紙旗設計上創新，本院亦積極推動各類線上互動，以鼓勵市民及年青人積極參與，包括AR Filter遊戲、WhatsApp Stickers、賣旗日主題宣傳影片等，加強與市民的互動，提高參與率。」

東華三院行政總監蘇祐安指，東華三院近年積極推動各類賣旗日線上互動，鼓勵市民及年青人行善助人。

今年，東華三院將在社交媒體上推出了「8.28賣旗日籌集善心Go!」濾鏡遊戲。由即日起至8月29日，參加者只要透過濾鏡遊戲拍下玩遊戲的有趣畫面，標註@tungwahgroup及把帳號列為公開分享，如內容被揀選作轉發可獲「8.28賣旗日紀念品套裝」一份，包括精美帆布袋、多層文件夾和賣旗日紀念襟章。受條款及細則約束，詳情請追蹤該院社交平台(@tungwahgroup)。

東華三院推出Instagram濾鏡遊戲「8.28賣旗日籌集善心Go!」，加強與市民的互動，以提高賣旗日參與率。

參與該院社交媒體「8.28賣旗日籌集善心Go!」濾鏡遊戲有機會獲「8.28賣旗日紀念品套裝」，其中包括精美帆布袋、多層文件夾和紀念襟章。

推出線上賣旗義工 注入賣旗新活力

為了進一步擴大賣旗日的參與面，東華三院今年首次招募「線上賣旗義工」，由即日起至2024年9月20日，公眾可以透過東華三院賣旗活動網站，登記成為「線上賣旗義工」，取得專屬的「線上旗袋」捐款連結，並透過手機通訊軟件或社交平台分享，呼籲親朋好友捐款支持。

每名「線上賣旗義工」成功籌得港幣100元或以上之善款，均獲發電子義工證書乙張。首3名最高籌款額之線上義工更可參與9月份之義工嘉許禮，並獲頒發「最高線上籌款獎」嘉許狀及「紙旗紀念品套裝」。而其他善長於該院賣旗活動網站捐款每滿港幣$100，亦可獲贈「紙旗紀念品套裝」，其中包括由PureHay設計全版紙旗（24個）、感謝狀及多層文件夾。

本地藝術家PureHay參與是次賣旗日紙旗設計，表示對是次的合作感到興奮：「在構思紙旗設計方面和往年最大分別是去年採用數碼龐克風，而今年則走動漫風格，一方面更能呼應『扭蛋』主題，另一方面則希望更生動呈現東華三院服務與時並進的一面。」

今年四款的紙旗以「扭蛋」元素結合動漫繪畫風格，分別展示東華三院轄下醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務。

8.28賣旗日當天增設電子捐款

隨著電子支付愈來愈普及，東華三院於賣旗日增加直接掃碼支付方式，為善長途人提供更方便捐款途徑。東華學生義工的旗袋上印備了BoC Pay、 PayMe、 WeChat Pay HK、 轉數快、支付寶香港及八達通的二維碼卡，善長只需用對應手機應用程式掃瞄二維碼便可即時捐款。

本年度東華三院賣旗日所籌得的款項，將用作支持以下服務：

1. 資助位於華富邨的王少清長者中心的經常性開支；

2. 資助位於荃灣梨木樹邨之「男天匯」男士成長中心運作；

3. 支援朗情家庭綜合服務中心流動外展服務；

4. 資助健康理財家庭輔導中心及東華關懷熱線的日常運作；

5. 為酗酒人士提供輔導服務及進行公眾教育；

6. 加強支援社會企業，以創造更多就業及在職培訓機會予傷殘人士及弱勢社群；

7. 加強支援幼兒園，為家長提供服務；

8. 支援清貧學生擴闊學習經驗；

9. 為有特殊需要學生提供支援服務；及

10. 促進學生全人發展。

東華三院董事局及冠名贊助人已贊助各項籌募活動的直接開支，東華三院不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保公眾善款全數撥用於該院轄下服務。

東華三院捐款熱線﹕1878 333

（資料由東華三院提供）